ELSYS Design Toulouse quitte ses anciens bureaux du 14 rue Michel Labrousse pour rejoindre le Bâtiment Beryl 2, situé au sein de Park Avenue, 9 rue Michel Labrousse, 31100 Toulouse.

Les nouveaux locaux sont constitués de 400 m² d’espaces modernes, accueillants et chaleureux. Ils rassemblent plusieurs open spaces, bureaux fermés, salles de réunion, ainsi qu’une salle de pause.



L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu le 23 novembre dernier en présence de Radomir Jovanovic, le PDG d’ADVANS Group (sociétés ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE), Lionel Carre, le DRH d’ADVANS Group, Pascal Barioulet, le directeur commercial d’ELSYS Design et Laurent Carpentier, le responsable d’ELSYS Design Toulouse.



Ces espaces supplémentaires permettront à la société de continuer la croissance soutenue des dernières années en hébergeant de nouveaux projets dans un environnement de travail encore plus convivial.



ELSYS Design Toulouse



ELSYS Design accompagne les acteurs industriels régionaux et nationaux dans la réalisation de leurs produits, notamment dans les domaines du spatial, de l’automobile, de l’énergie, de l’aéronautique et de l’Internet des Objets.

Son cœur d’expertise réside dans les métiers du FPGA (circuit intégré programmable), du logiciel embarqué critique et de la carte électronique.



ELSYS Design s’appuie également sur les expertises en mécatronique et en développement logiciel web / mobile de MECAGINE et AViSTO, les sociétés sœurs d’ELSYS Design au sein d’ADVANS Group.





Pourquoi un déménagement ?



ELSYS Design propose trois modes d’intervention principaux :

L’assistance technique, qui est un support intégré aux équipes des clients responsables du développement réalisé sur leur site.

Les forfaits de réalisation, qui sont des développements complets opérés dans les locaux d’ELSYS Design à partir du cahier des charges client.

Les plateaux de services. Cette offre ajoute un pilotage d’équipe réalisé par les responsables techniques, voire du pilotage d’activité.

Ce dernier mode d’intervention, déployé par ELSYS Design depuis de nombreuses années, a connu une accélération avec la crise sanitaire. Ces plateaux de services se sont majoritairement délocalisés dans les locaux d’ELSYS Design, ce qui explique le besoin d’étendre leurs surfaces, comme cela a notamment été déjà fait à Rennes, Aix-en-Provence, Grenoble ou Lyon.



A propos d'ELSYS Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué).



ELSYS Design met en œuvre ses savoir-faire et expertise technique au service de clients multisectoriels pour les aider à relever les défis liés à la conception des toutes dernières technologies électroniques et logicielles.



ELSYS Design est une société internationale avec neuf implantations en France, trois en Serbie et une au cœur de la Silicon Valley.



Fondée et managée par des ingénieurs, elle est une filiale d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE).

