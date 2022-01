entreprises





Un partenariat porté sur l’innovation pédagogique



La mission de Firme VisionÈre : permettre aux employés SST/SSE de monter en compétence plus rapidement et de travailler plus sécuritairement. Pour ce faire, l’innovation est au cœur des actions de la firme et c’est tout naturellement que l’entreprise a choisi le logiciel de création VTS Editor pour développer des simulations d’entraînement et des Serious Games. Son expertise Santé et Sécurité au Travail, combinée aux nouvelles technologies en matière de Digital Learning de Serious Factory, est centrée sur l’optimisation, permettant de gagner du temps et d’agir en prévention pour un objectif de zéro accident.



À l’avant-garde en matière de formations interactives, immersives et gamifiées, la firme travaille en équipe multidisciplinaire avec des développeurs, des ingénieurs, des conseillers séniors en SST, des experts en pédagogie, des graphistes, des experts en protection de l’environnement et avec des outils spécialisés comme Virtual Training Suite pour innover et incarner la référence incontournable autour de tous les services SSE.





Des formations qui sortent des sentiers battus

Avec VTS Editor, Firme VisionÈre se concentre sur la conception pédagogique personnalisée de tous types. Des accueils et onboarding en entreprise 4.0, au développement de capsules SST interactives pour animer et sensibiliser, en passant par les analyses de risques, le cadenassage, etc. L'entreprise met tout en œuvre pour concevoir un nouveau type de formations en ligne, qui sort des sentiers battus et dont la pierre angulaire est la mise en action de l’apprenant.



Certaines parties des formations sont immersives grâce à la technologie 360° ou à la Réalité Virtuelle (fonctionnalités phares de VTS Editor), permettant à l’apprenant d’être projeté dans son milieu professionnel comme s'il y était. Cela maximise son engagement et sa rétention mémorielle, ce qui lui permet d’ancrer les savoirs acquis sur la durée et de les rendre immédiatement actionnables sur le terrain.





Le choix d’une solution logicielle agile et disruptive



En choisissant VTS Editor pour la conception de ses formations numériques et VTS Perform pour leur déploiement, Firme VisionÈre souhaite proposer une approche et des contenus pédagogiques de nouvelle génération. Des contenus accessibles partout et en tout temps, sur ordinateur comme sur mobile, qui permettent de placer l’apprenant au centre de sa formation par une implication active.



VTS Perform offre la possibilité à Firme VisionÈre de proposer à ses clients d’envergure une plateforme de gestion où les administrateurs des comptes clients peuvent déployer des activités de formation de manière autonome et effectuer facilement le suivi des formations assignées, tout en ayant accès à une multitude de données statistiques, en particulier qualitatives, spécificités de la Learning Experience Plateforme.





Le suivi de l’apprenant pour garantir l’efficacité de la formation



En ce qui concerne ces activités de formation, elles sont conçues de manière à ce que l’apprenant doit atteindre le seuil minimal de 80% à l’évaluation de chaque section, avant de pouvoir entreprendre la section suivante. Ainsi, l’apprenant qui réussit à compléter la formation se voit octroyer un certificat de validation pour ensuite effectuer les travaux dont il a la responsabilité.



Avec VTS Editor, Firme VisionÈre indique qu’une grande majorité de ses présentations faites à ses clients se traduit en contrat de conception. La dimension interactive de ces simulations d’entraînement immersives et gamifiées suscite de l’intérêt et de l’engouement. À présent pour la firme, un nombre important de projets sont déjà prévus ou en cours de conception et ce, dans différents domaines outre la SST.

