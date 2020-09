entreprises

Pour la quatrième année consécutive, KPMG s’associe à la FEVAD Fédération du e-commerce pour le challenge "Start-me Up", visant à détecter les entreprises françaises e-commerce les plus innovantes. Composé des PDG de la Redoute, de venteprivée.com, C-discount, Showroom privé et Oui.sncf.com, le jury a rendu son verdict le 28 septembre.

La start-up girondine Gratix se félicite d’être présente parmi les 50 finalistes. "C’est une réelle fierté et surtout une preuve de confiance dans le potentiel de notre nouvelle application : le cash-back gamifié", déclare Christophe Lassus, co-fondateur de Gratix aux côtés d’Olivier Pinel et de Vincent Benois.



Gratix, expert en gamification

Ayant déjà à son actif de nombreuses campagnes pour des enseignes comme Joué Club, Picard ou encore Kusmi Tea, Gratix n’en n’est pas à son coup d’essai en matière de solutions marketing innovantes. Spécialiste de la gamification, la start-up s’appuie sur les mécanismes du jeu pour aider les marques, les sites e-commerces, les commerçants et les centre-villes à conquérir de nouveaux clients et à booster leur chiffre d’affaires. Depuis 2015, Gratix décline ainsi le concept de cartes à gratter digitales à travers plusieurs services : captation de leads ou prospects, collecte de données client, animation commerciale sur site (magasin ou centres-villes commerçants) ou encore création de trafic sur les réseaux sociaux.



Le cash-back gamifié : le concept de jackpot progressif associé aux outils marketing de la fidélité

Fonctionnant sur le même principe que le jeu "Qui veut gagner des millions ?", la solution de cash-back gamifié cumule tous les avantages de la gamification. Pour autant, le processus est simple. Le client reçoit d’abord un message de la marque lui proposant une carte à gratter digitale. Pour gagner, il doit deviner les emplacements d’étoiles ou autres symboles. Il peut alors cumuler des euros en doublant la cagnotte à chaque étape jusqu’à remporter le jackpot. La cagnotte étant remise en jeu à chaque essai, il peut aussi tout perdre. "C’est un système qui fonctionne très bien car il génère des émotions qui enrichissent l’acte d’achat." explique Christophe Lassus.

L’originalité du système est d’être associé à un programme de fidélité permettant au client de cagnotter tous les mois. "Le jeu est utilisé pour capter le consommateur et le système par cagnottage permet de le fidéliser grâce à un revenu régulier. Le commerce, lui, va automatiquement multiplier ses ventes. Lorsqu’une marque parvient à capter 5% de sa clientèle dans un système de fidélité, il double son chiffre d’affaires sur le segment", précise Christophe Lassus.



Le jeu, un puissant levier marketing

Encore sous-estimé et peu exploré, le jeu constitue un formidable outil de promotion, touchant toutes les catégories sociales, hommes et femmes confondus. Selon l’Observatoire des jeux d’argent du ministère des finances, un français sur deux a ainsi déjà joué au moins une fois dans les douze derniers mois. Mais le jeu s’inscrit aussi dans un nouveau mode de communication des entreprises. "Les modes de publicité classiques tendent à perdre du terrain. Aujourd’hui, l’enjeu est d’engager une véritable relation avec la marque", expliquent les fondateurs de Gratix.

En produisant des émotions positives (jouer, gagner, partager...), le jeu est l’outil idéal pour construire et développer cette relation.



www.gratix.fr