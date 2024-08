entreprises

Les sites de streaming ont révolutionné la manière de consommer la télévision. Ils ont aussi totalement modifié la localisation de contenus audiovisuels (doublage, sous-titrage). Ce marché de 2 milliards de dollars par an, était jusqu’ici exploité pays par pays.



L’avènement de Netflix, Amazon Prime, Hulu, HBO GO a fait naître un besoin de centralisation. Aujourd’hui, "House of Cards" est diffusé simultanément en 80 langues. Le client n’a plus besoin d’une seule langue mais de plusieurs dizaines.



Lylo propose à ces nouveaux diffuseurs une plateforme de marché collaborative assurant la localisation de leurs programmes dans plusieurs langues. En connectant des milliers de professionnels indépendants (traducteurs, comédiens, techniciens, studios) à travers le monde, Lylo est capable de proposer un travail de qualité, rapide, tout en garantissant une parfaite sécurité des contenus.



A l’instar d’un Deliveroo, ou Airbnb, Lylo fait se rencontrer le travail de multiples prestataires régionaux en mutualisant leurs compétences (doublage en lituanien, sous-titrage en mandarin, etc…) pour offrir un service de localisation international et multilingue.





"Notre plateforme collaborative et notre système de sécurisation des contenus sont très bien perçus par le marché. Mais si nous voulons suivre la demande, nous devons être capable de recruter des milliers de professionnels pour assurer la localisation de tous ces programmes. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer le mouvement." explique Grégoire Parcollet, CEO et co-fondateur de la société Lylo.



"Via notre investissement, nous sommes très heureux de pouvoir aider Lylo à développer son offre de technologie disruptive à destination des producteurs de séries télévisées", ajoute François Paulus, gérant co-fondateur de Breega Capital.





A propos de Lylo



Créée en 2012, Lylo localise les programmes du groupe Viacom (South Park, Tortues Ninja, Bob l’éponge, etc), HBO (Game of Thrones, Divorce, etc), Toei (One Piece). Elle a effectué le doublage et/ou le sous-titrage de plus de 30 000 programmes à ce jour.



L’activité de Lylo s’est élevée en 2016 à 10 millions d’euros pour 50 salariés travaillant à Paris, Bruxelles et Casablanca.





A propos de Breega Capital



Breega Capital est un fond de capital-risque européen créé et managé par des entrepreneurs pour financer les startups de l'économie digitale.



Intervenant au stade seed/series A en tant qu'investisseur de référence lors de tours de table de 500 000 à 3 millions d'euros, Breega Capital opère ainsi comme véritable associé plutôt que simple financeur.



Au-delà de l’expertise entrepreneuriale de son équipe, Breega Capital peut compter sur son réseau de souscripteurs composé d’institutionnels et d’une communauté de 100 entrepreneurs et capitaines d’industrie du monde de la technologie, du co-fondateur de LinkedIn à celui de Netatmo, pour apporter du smart money à ses participations et accélérer leur business.



Très actifs aux cotés des entrepreneurs post-investissement, ce positionnement novateur a fait de Breega Capital le premier fonds French Tech Accélération abondé ainsi par Bpifrance.





Plus d'informations : www.lylo.tv