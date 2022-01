entreprises





Une réponse aux besoins grandissants du marché



Avec 16 millions de téléphones portables vendus en France en 2020 (GFK) et une durée de vie moyenne des appareils de 29 à 32 mois (Arcep), le secteur des accessoires pour smartphone prévoit une croissance annuelle de 5,5% jusqu’en 2023 (Credence Research).



La coque originellement complémentaire au téléphone portable est progressivement devenue, sur ces 10 dernières années, un accessoire à part entière.



Pour s’adapter à cette demande croissante le groupe propose un large assortiment de coques solides et fonctionnelles, spécialement conçues par modèle et par marque.



La gamme très étendue couvre la quasi-totalité des appareils existants sur le marché.





Un site e-commerce ergonomique pensé pour ses utilisateurs



Le site de coques met tout en œuvre pour faciliter l’expérience de ses utilisateurs.



Une barre de recherche apparaît dès la page d’accueil pour accéder rapidement aux coques et accessoires compatibles avec le smartphone souhaité.



Si vous ne connaissez pas la référence du téléphone recherché, des tutoriels “Quel appareil ai-je ?” sont accessibles.





Une interface conviviale qui facilite le parcours d’achat



“Nous veillons à ce que la navigation soit la plus facile et fluide possible. Grâce à un système de filtres de recherche et de photos claires et détaillées, nos clients s’y retrouvent facilement” souligne le CEO Rudy Van‘t Hoff.



Enfin, la stratégie orientée service client permet également une relation directe avec la boutique en ligne. Les questions reçoivent une réponse rapide par email, ou immédiate par téléphone ou chat.



“La proximité et la réactivité sont des valeurs chères à notre entreprise”.





Une présence en ligne réussie aux Pays-Bas et en Allemagne avec plus de 700 000 clients satisfaits



Les dirigeants et frères Rudy et René Van‘t Hoff ont fondé la société RR commerce pendant leurs études. C’est en 2010 qu’ils lancent le webshop iPhone2Day aux Pays-Bas, qui proposait à l’époque des coques pour le premier iPhone d’Apple.



Depuis le groupe a grandi en se déployant en Allemagne puis en France. Aujourd’hui RR commerce est devenu un leader du marché des accessoires pour téléphones mobiles avec plus de 700 000 clients satisfaits.



La société a annoncé qu’elle souhaite poursuivre son développement européen en 2022.