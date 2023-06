entreprises





Premier sécateur électroportatif sans fil Swiss made fruit d'une collaboration avec FELCO



Pour sa première présentation au public à l'occasion du Salon Spoga Gafa, ALPEN dévoilera en exclusivité le joyau de sa gamme de lancement, le Wildhorn 32, fruit d'une collaboration avec FELCO, leader mondial du marché du sécateur.



Spécifiquement développée pour le Wildhorn 32, la tête de coupe conçue par FELCO est en Acier HSS (High Speed Steel) Blade. Produite en Suisse dans les usines de la firme, elle garantit à la fois la performance de l'outil, sa longévité ainsi qu'une puissance et une précision de coupe optimale.



Premier sécateur électroportatif sans fil "Swiss made", le Wildhorn 32 est le seul sécateur du marché à disposer de trois batteries pour une autonomie d'utilisation de 12 heures. Par ailleurs, les trois batteries se rechargent conjointement, pour optimiser le temps de charge.



Pensé pour les professionnels et les amateurs exigeants, le Wildhorn 32 est livré avec un kit de 10 accessoires afin de satisfaire à tous les usages.

ALPEN, une nouvelle marque de qualité premium et au positionnement prix "middle market"



Dotée d'un modèle de start-up dynamique, ALPEN mise sur l'agilité pour s'adapter rapidement aux exigences du marché. La marque propose une gamme d'outils de coupe et de produits outdoor accessibles tout en maintenant un niveau de qualité premium, dans la recherche permanente de l'équilibre entre prix, performance et durabilité.



Pour répondre à cet équilibre et dans un souci de transparence ALPEN a mis en place une nomenclature en trois catégories :

"Designed and Quality controlled in Switzerland" : Produits imaginés par des designers suisses fabriqués à l'international par des partenaires sélectionnés en fonction de critères de qualité stricts et soumis à un contrôle qualité rigoureux, réalisé en Suisse, afin de garantir le respect des normes les plus élevées en termes de sécurité, de durabilité et de performance.

"Designed and Assembled in Switzerland" : Produits assemblés en Suisse, par des ouvriers qui maîtrisent parfaitement leur savoir-faire, permettant de garantir un niveau de qualité optimal tout en valorisant les compétences et l'expertise de la main-d'œuvre suisse.

"Made in Switzerland" : Produits imaginés, fabriqués et testés en Suisse. Cette gamme met en avant le savoir-faire exceptionnel et la précision qui caractérisent la tradition manufacturière helvétique.







Les valeurs du Groupe Flisch en héritage



Aux côtés de FELCO et Prétat, spécialisée dans la fabrication de poignées, ALPEN vient étoffer la position du Groupe Flisch en ouvrant des perspectives de marché sur le grand public. Pour autant, la nouvelle marque s'inscrit dans le respect des valeurs historiques du groupe : excellence, engagement, équilibre et volonté de préserver et transmettre un savoir faire patrimonial.



Chaque entité du groupe a ainsi pour vocation d'offrir des outils de taille à tous les passionnés de la nature, qu’ils soient professionnels ou particuliers, tout en transmettant ces valeurs communes de qualité, durabilité et respect de l'environnement.



alpenswisstools.com