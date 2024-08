entreprises

Gutenberg Technology annonce que son Conseil d’administration a nommé Gjergj Demiraj au poste de Président-Directeur général. Gjergj Demiraj dessine la stratégie de Gutenberg Technology depuis plus de sept ans. Dans son nouveau rôle, il a pour ambition de conforter le leadership de Gutenberg Technology dans le domaine de l’édition tout en l’orientant vers de nouveaux marchés prometteurs.



Gjergj Demiraj est issu du conseil dans les domaines de la finance, des télécommunications et des médias. Lorsqu’il était en poste chez EidosMedia, à Milan et à Paris, il a participé avec plusieurs groupes internationaux d’édition à une réflexion sur la façon de survivre dans un monde de technologies naissantes en accélérant son processus de transformation numérique interne. Il rejoint Gutenberg Technology en 2012 et est détaché à Boston en 2016 pour ouvrir le bureau américain de Gutenberg Technology et développer les activités en Europe et Amérique du Nord.



Gjergj Demiraj remplace Francois-Xavier Hussherr, qui a fondé la société et l’a dirigée jusqu’à la fin de l’année 2018. François-Xavier Hussherr siègera au Conseil d’administration de Gutenberg Technology, dont il sera le conseiller stratégique. Il demeure également le troisième principal actionnaire de la société.





"Le Conseil d’administration de Gutenberg Technology se réjouit de cette nouvelle étape, convaincu des opportunités commerciales qui se présentent. Gjergj dispose d’une connaissance solide de nos produits et marchés et il a tout notre soutien, tout comme l’équipe de direction, pour déployer avec succès cette nouvelle stratégie de croissance. Nous souhaitons remercier François-Xavier pour sa contribution considérable à la croissance de Gutenberg Technology au cours des neuf dernières années. Son dévouement et son expertise ont joué un rôle essentiel dans le développement rapide de la société", commente François de Varenne, membre du Conseil d’administration de Gutenberg Technology.



"Notre mission est d’aider les éditeurs à offrir des solutions d’apprentissage plus abordables aux étudiants, sans compromettre la qualité des supports. Avec notre équipe de pointe et notre technologie éprouvée, nous sommes bien positionnés pour continuer à transformer le marché de l’édition éducative", précise Demiraj. "Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, nous travaillerons étroitement avec les universités et les concepteurs des programmes universitaires pour proposer une expérience éducative personnalisée et riche aux étudiants, et élaborerons notre nouvelle offre pour le marché des entreprises."





Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de Gutenberg Technology, les nominations et promotions suivantes sont annoncées :

- Christine Chiang est promue au poste de Directrice des opérations (Chief Operating Officer) pour optimiser et accélérer le développement des activités commerciales de Gutenberg Technology.



- Seth Puri est promu au poste de vice-Président exécutif en charge des Ventes Monde et du Marketing (EVP of Global Sales & Marketing).



- Gustav Garzón rejoint Gutenberg Technology en qualité de vice-Président en charge des Produits (VP of Product) pour réorienter stratégiquement la mission de la société vers l’innovation et le développement de produits de e-learning de haut niveau.

Aminata Da Costa, Christophe Feuvre et Mathieu Caudron conservent respectivement leurs fonctions de Directrice administrative et financière (CFO), Directeur technique (CTO) et Directeur technique adjoint (deputy CTO).





A propos de Gutenberg Technology



Gutenberg Technology propose des solutions numériques et des applications personnalisables et interactives pour les éditeurs, enseignants et entreprises formation professionnelle. Des acteurs majeurs de la sphère éducative tirent profit de la plateforme de Gutenberg Technology pour créer des solutions d’apprentissage dynamiques et véritablement interactives pour leurs étudiants, enseignants et salariés. Fondée en 2009 par deux professeurs associés, Gutenberg Technology s’ouvre au monde entier depuis ses bureaux de Boston et de Paris, tous deux animés par la même devise : "Nous repoussons les limites de la technologie pour vous permettre de repousser les limites de l’éducation."



Plus d'informations : www.gutenberg-technology.com