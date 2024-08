La complexité fiscale et sociale en France fait que tous les professionnels doivent dépenser du temps et de l’argent pour réaliser leur comptabilité par Internet ou de manière traditionnelle et pour se conformer à leurs obligations de gestion et de déclarations légales, généralement sans aucun avantage quant à la visibilité et au pilotage de leur business.



L’Ordre des Experts-Comptables détient le monopole sur une partie importante de ces activités. En conséquence, la profession a du mal à être motrice dans la transformation de ses méthodes de travail et à accepter de rétrocéder les gains de productivité de la comptabilité par Internet à ses clients.



PopCompta propose aux entreprises clientes à la fois des outils innovants et une offre de comptabilité "équitable" (comptabilité online moins chère puisque moins chronophage) en s’appuyant sur une communauté d’Experts-Comptables partenaires. Ainsi, PopCompta :

- libère les entrepreneurs du poids de l’impôt papier

- permet à des cabinets comptables indépendants de concurrencer les grands cabinets comptables

- rend la main aux entrepreneurs en leur offrant la maîtrise de leurs pièces comptables et le choix de leur expert-comptable qui est mis en concurrence

Le succès annoncé de PopCompta est désormais porté non seulement par la qualité des fondateurs et des équipes de l’entreprise mais également par le sens de l’Histoire qui vise à faire tomber progressivement les bastions monopolistiques en les déréglementant. Par ailleurs, ce succès ne servira pas seulement les profits futurs de PopCompta mais également tout le tissu entrepreneurial français qui pourra traiter sa comptabilité plus efficacement et moins cher et libérera ainsi des ressources afin de se concentrer sur la croissance du coeur business.

La vision du business par PopCompta s’est construite de la manière la suivante :

1.

Il faut tuer "l’Impôt Papier". PopCompta part du constat que les TPE vivent leur comptabilité ainsi que les tâches juridiques et déclaratives associées comme une contrainte, qu’ils ont le sentiment d’y passer trop de temps et trop d’argent et, enfin, qu’ils n’en tirent aucun gain de visibilité sur l’état de leur business.

2.

L'objectif à moyen terme est d’automatiser toutes les tâches liées au traitement comptable des factures, avec pour corollaire, la baisse drastique des coûts comptables internes et externes des clients. A court terme, Popcompta vise à proposer des solutions satisfaisantes et pérennes pour optimiser le temps et le coût comptables, tout en rendant immédiatement disponibles l'ensemble des informations permettant aux clients de mieux piloter leur business.

3.

L'ADN de Popcompta est la mutualisation et l’industrialisation de technologies et de processus généralement onéreux et donc habituellement accessibles aux seules grandes entreprises, afin de fournir aux TPE des services complets et sans concession, à des prix abordables.

A propos de PopCompta®

Les fondateurs de PopCompta® sont deux ingénieurs aux profils complémentaires :

-

Vladimir Popesco, Ingénieur X-Mines, Directeur Général et co-fondateur, apporte ses compétences de business développement et d’organisation des opérations.

-

Jean-François Malle, Ingénieur ESIEE, Directeur Technique et co-fondateur, apporte une expertise de plus de 25 ans dans le monde des infrastructures et des logiciels professionnels.

Ils partagent une même vision :

"Nous souhaitons libérer les entreprises d’une comptabilité qui est vécue comme une obligation coûteuse qui apporte peu de valeur. Nous leur proposons de l’efficacité technologique basée sur l’OCR et l’IA, afin de gérer une comptabilité en ligne pas cher et de leur offrir une vision business en temps réel. De manière parallèle nous sommes heureux de collaborer avec des experts comptables indépendants ou à la tête de petits cabinets qui en avaient assez de voir les grands ensembles d’expertise comptable adresser seuls le marché de la comptabilité en ligne. L’offre de compta online pas cher que ces petits experts-comptables peuvent proposer grâce à PopCompta est une chance non seulement pour eux mais aussi pour le tissu entrepreneurial français.