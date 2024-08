- Une seule marque pour accélérer les synergies, renforcer la visibilité et la lisibilité de son offre : le Groupe fait le choix d’une marque unique, rassemblant sous une même bannière l’ensemble de ses expertises et de ses activités sectorielles dans tous les pays. Cette nouvelle marque est un levier d’attractivité pour conquérir et fidéliser les clients et les talents qui seront au cœur de la croissance du Groupe.

- Mise en place de partenariats stratégiques : AKKA a noué en mars 2018 un partenariat stratégique avec l’entreprise chinoise ICONIQ et Microsoft pour développer une voiture autonome de niveau 5. AKKA apportera son expertise unique en matière de systèmes avancés d'assistance au conducteur.

Iconiq Model L5

- Ouverture de THE AKKADEMY : pour renforcer son attractivité et soutenir son développement international, AKKA a ouvert son université interne, THE AKKADEMY, qui va former chaque année les talents du monde entier et créer une communauté d’alumni, favorisant la cohésion et les parcours transverses au sein du Groupe. L’objectif est d’accompagner les "digital natives" dans la construction d’un parcours international en lien avec les projets des clients d’AKKA.

- CLEAR 2022 - Alors que le marché de l’ingénierie et des services de R&D est appelé à doubler de taille pour atteindre 266 milliards d’euros en 2022 , AKKA s’appuie sur ces actions structurantes pour lancer son nouveau plan stratégique, CLEAR 2022, qui s’articule autour de cinq briques prioritaires : Customer focused, Leadership in innovation, Excellence in delivery, Attractive for talents, Results-oriented. Ce plan va permettre d'améliorer de façon pérenne les performances financières de l’entreprise à horizon 2022 :

• 2,5 Mds€ de Chiffre d’Affaires

• 250 M€ de Résultat opérationnel d'activité

• 150 M€ de Free Cash Flow

- Commentant les résultats 2017 et les perspectives de croissance, Nicolas Valtille, Group Managing Director d’AKKA, a déclaré :