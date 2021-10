entreprises





Pour recevoir le label "Solar Impulse Efficient Solution", la solution HpO® a été évaluée de manière approfondie par un groupe d'experts indépendants et portant sur les thèmes de la faisabilité, de l'environnement et de la rentabilité. Le portefeuille des 1000 solutions labellisées sera présenté aux décideurs des entreprises et des gouvernements par Bertrand Piccard. Le but de cette initiative est d'encourager l'adoption d'objectifs environnementaux plus ambitieux et d'accélérer la mise en œuvre de ces solutions à grande échelle.





Avec HpO® Altereo se positionne sur le thème du nexus Eau-Energie-Climat



En effet, HpO® est une approche qui, grâce à l’intelligence artificielle, permet de réduire le nombre et la durée de fuites par le ciblage du remplacement des canalisations d’eau potable et de la recherche de fuites. Ces actions permettent de préserver la ressource en eau tout en consommant moins d'électricité pour produire et traiter l'eau. On rejette donc moins de CO2 dans l'atmosphère notamment dans les pays où le mix électrique est majoritairement dépendant d'énergies fossiles. Réduire les fuites, c'est donc agir pour le climat.

HpO® a un fort potentiel à la fois en France et à l'international. Le dernier projet en date consiste par exemple à déployer la technologie sur l'agglomération de Kampala en Ouganda.

A propos du label "Solar Impulse Efficient Solution"



L'un des premiers labels pour les entreprises à impact positif alliant protection de l'environnement et viabilité financière, le label "Solar Impulse Efficient Solution" est attribué suite à une évaluation réalisée par des experts externes indépendants. En collaboration avec des institutions renommées, les solutions candidates au label doivent passer par une méthodologie neutre basée sur des normes vérifiées. Ce label sert à récompenser des solutions propres et rentables.





A propos de la Fondation Solar Impulse



La Fondation Solar Impulse a pour mission d'accélérer la mise en œuvre de solutions propres et rentables. De plus, la Fondation aide les décideurs des entreprises et des gouvernements à atteindre leurs objectifs environnementaux et à adopter des politiques énergétiques plus ambitieuses, nécessaires à la mise en œuvre de ces solutions.





À propos d’Altereo



Altereo est présent depuis 30 ans en France et à l’étranger dans les domaines de l’ingénierie de l’eau et de l’environnement, du conseil en gestion des services publics, du développement durable de la ville et du territoire et également dans l’édition de solutions d’intelligence géographique pour ces mêmes domaines. Présent sur 4 continents (Europe, Afrique, Asie, Océanie), Altereo est un groupe indépendant contrôlé par son Président fondateur, Christian Laplaud, son Directeur Général Gilles Brunschwig, ses managers et le fonds IXO. En croissance continue, Altereo emploie aujourd’hui 180 salariés et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 14 M€, en hausse de 9 %. Pour catalyser son développement, le groupe mise sur l’internationalisation et l’innovation avec plus de 5% de son CA annuel consacré à la R&D.

Nos références avec HpO® : Orléans Métropole, Tours Métropole, Limoges Métropole, Chartres Métropole, Le Havre Métropole, Nouméa, Keetmanshoop (Namibie).



www.altereo.fr | https://twitter.com/Altereo