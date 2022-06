musique





Nelly s’est échappée de sa famille riche et contrôlante. Alors qu’elle danse dans un club de strip-tease, elle rencontre Markos, un petit gangster charismatique, qui l’aide à fuir les sbires de son beau-père. Markos devient bientôt son protecteur et amant. Il l’emmène à Broadway, Athènes, un complexe de divertissement abandonné squatté par une petite communauté de danseurs, de clochards, de voleurs et d’un singe captif.



Pendant un certain temps, tout se passe bien, même lorsque Broadway accueille un homme mystérieux, blessé et couvert de bandages, recherché mort par la mafia la plus dangereuse d’Athènes. Cependant, lorsque Markos sera arrêté et emprisonné, le nouveau venu prendra une place inattendue dans le gang.

"Pendant des années, j’ai admiré le travail de Gabriel Yared. J’aurais aimé avoir un jour le privilège de travailler avec lui, même si un tel scénario ne semblait pas très probable, compte tenu de l’ampleur des films produits en Grèce. Je n’aurais jamais imaginé que les étoiles s’aligneraient pour que cela se produise dans mon premier long métrage. Pour la musique de « Broadway », j’ai imaginé un mélange de chansons de danse préexistantes (de « Fame » aux chansons pop grecques des années 70) avec une partition orchestrale qui transmettrait les intonations mystérieuses et romantiques de l’histoire. « Broadway » est un film, qui puise dans différents genres - c’est un thriller, une histoire d’amour, une variété de sortes - de sorte que la musique joue un rôle clé dans le rapprochement de ces différentes traditions et humeurs.



L’idiome de l’œuvre de Gabriel Yared était exactement ce que ce conte appelait. Sa musique est toujours surprenante, modulant entre des climats en constante évolution : mystérieuse et pourtant profondément romantique ; composition nette et précise, mais fluide dans sa résonance émotionnelle écran. Dans 'Broadway', la musique ne se contente pas de souligner les événements. C’est une force qui anime l’histoire, tissant un réseau de possibilités dramatiques. C’est le carburant, qui met les personnages en mouvement, les guidant à travers les rebondissements du hasard. Et pourtant, comme toutes les grandes œuvres, la musique de Gabriel a son propre récit et vivra et résonnera bien au-delà de l’écran." commente Christos Massalas Director.



"Le réalisateur Christos Massalas et moi nous sommes rencontrés très tôt dans le processus, avant le tournage du film. Nous avons discuté du film en détail, ainsi que des couleurs et de l’atmosphère de la musique. J’aime être impliqué dans des films à un stade précoce parce que cela me donne le temps de réfléchir à l’histoire et de vraiment me concentrer sur son essence et son esprit. Après avoir regardé le premier montage du film, j’ai commencé à écrire mes thèmes principaux que j’ai ensuite adaptés à des scènes particulières une fois le film finalisé.



Broadway m’a vraiment impressionné dès la première fois que je l’ai vu. Il contient de nombreuses qualités uniques et vous entraîne immédiatement dans son microcosmos avec toute l’obscurité, le mystère et la romance. L’attention de Christos aux détails est admirable et elle est évidente dans tous les aspects de ce film. C’est un jeune metteur en scène très prometteur qui est aussi très musical. Nous avons eu une merveilleuse collaboration et je suis sûr que Christos et son film auront un grand avenir." commente Gabriel Yared.

Gabriel Yared - Album "Broadway"

Song “Snow Leopard” by Sillyboy’s Ghost Relatives

Label Plaza Mayor Company Ltd

01 – The Thieves

02 – Love Theme

03 – Broadway Mystery

04 – Maraboo

05 – Tightrope

06 – Enter Jonas

07 – Nelly and Barbara

08 – Triple Dose

09 – Suspended

10 – The Last Night

11 – Fleeing Broadway

12 – Curtain Call

13 – Snow Leopard

(Bonus track) by Sillyboy’s Ghost Relatives



Original Music Composed by Gabriel Yared

Orchestrations by Gabriel Yared & Jay-Alan Miller

Music Editor: Oliver Howlett

Assistant to composer: Dimitra Christofidou

Score Programming: Oliver Howlett & Dimitra Christofidou

Score Preparation: Jay-Alan Miller, Oliver Howlett, Dimitra Christofidou

Score Recorded and Mixed at Studios Ferber Paris

Studios Ferber Coordination: Jean-Christophe Le Guennan

Recording Engineer: Guillaume Dujardin

ProTools Operator: Nicolas Beugnot

Studio Intern: Paul Mazet

Score Editor: Oliver Howlett

Mixing Engineer: Philippe Avril

Assistant to mixing engineer: Igor Princ

Orchestra Coordinator: Jean-Michel Tavernier

Performed by Paris Symphonic Orchestra