Alexandre Hiele

Alexandre Hiele est né à Paris et a participé à la scène du jazz parisien des années 90/2000. C'est le leader arrangeur et bassiste du groupe.

Avec Mina Agossi, Marley Chinnery, le Slang Collective, Bruno Angelini et aussi des musiciens américains, Mark Turner, Georges Brown, Ronnie Paterson, Ted Curson et aussi des Russes comme Alexei Aigues et japonais, Ichiro Onoe, il fréquente régulièrement les Jam sessions de l’époque, comme, le Studio des Islettes, les Fallaises, la voûte du donjon, le Petit Opportin, et joue régulièrement dans les clubs parisiens, Sunset, Duc des Lombards, New morning, Franc Pineau, les 7 Lizardmen, puis tourne en Europe, aux États-Unis et en Afrique...

Jim Stagnitto : Fluglehorn

Steve Rice : Fender Rhodes

David Stier : Drums

Alex Hiele : Bass

01 – Le ballon rouge – 03 :42

02 – Petits matins – 07 :40

03 – Swiming Pool – 05 :34

04 – Birds – 05 :45

05 – Bolero – 07 :56

06 – Melo – 05 :34

