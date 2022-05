musique



"Depuis mon plus jeune âge, la chanson a toujours fait partie de mon quotidien et me procurait beaucoup de joie"

A l‘âge de 18 ans Carlos Miguel rentre au Conservatoire Ignacio Cervantes et il commence à travailler avec un octet vocal, tout en continuant à se produire en duo. En 1992, il remporte le grand prix du concours national Rita Montanel, et plus tard, la même année, il s’installe à Paris, où il travaille avec différents groupes de musiques traditionnelle cubaine, tels que Africando, La Dame Blanche, Sabor a Son, Alfredo Rodriguez, Beny Suarez (guitariste de Compay Segundo), Oralndo Poleo, Raul Paz ... et en latin-jazz avec Pierre Vassiliu, Samy Thiebault, Natacha Rogers, Felipe Cabrera, Irving Acao, Abraham Mansfarroll ...



Il fait partie actuellement de Cubain Descarga dirigé par le contrebassiste Felipe Cabrera, Campana Projet dirigé pas Abraham Mansfarroll, ou encore le pianiste Roberto Fonseca, et poursuit son propre projet Carlos Miguel Hernandez trio. Depuis plusieurs années, il dirige régulièrement des stages de chant en France, Italie et en Suisse.



Carlos Miguel Hernandez trio



Ce trio a été fondé par le cubain Carlos Miguel Hernandez, chanteur à la voix de velours, pour vous inviter à un voyage musical à travers les différents rythmes de la musique traditionnelle de son île natale. Avec Fino Gomez (Uruguay) à la guitare et Conrado Ferrin (Cuba) à la percussion, vous découvrirez un répertoire qui se promène tout en finesse entre les mélodies subtiles de la Trova traditionnelle et des compositions originales, en passant par des rythmes plus dansants de la Guaracha et du Son, le tout mâtiné de Latin Jazz et mis en lumière par les arrangements à consonance rioplatense de Fino Gomez.

Carlos Miguel Hernandez - Album "Marzo"

Trova, Guarracha… Tout un monde de couleur

Label Plaza Mayor Company Ltd

01 - Marzo

02 - Y Ahora

03 - Havana

04 - Talisman

05 - Olvido

06 - Tiempo de Rosas

07 - Amores Compartidos

08 - Wemba

09 - Ausencia

10- Marcelo

