Plaza Mayor Company Ltd présente la bande originale du drame The Life Ahead (La vita davanti a sé), sorti en version digitale le 13 novembre, le même jour que le film sur Netflix. L'album est composé par Gabriel Yared.

Réalisé par Edoardo Ponti avec Sophia Loren, Ibrahima Gueye, Renato Carpentieri, Diego Iosif Pirvu, Massimiliano Rossi, Abril Zamora et Babak Karimi, The Life Ahead retrace l'histoire d'une survivante de l'Holocauste, réfugiée dans les Pouilles, qui se lie d'amitié avec un gamin des rues désabusé ayant tenté de la dévaliser...





Texte de Gabriel Yared à propos du film :

"J'ai commencé mon travail sur The Life Ahead peu de temps après qu’il a été tourné, mais il n’était pas encore entièrement édité ou terminé. Edoardo Ponti (réalisateur) est venu me voir à Paris en décembre 2019 pour discuter de ce qu’il cherchait en termes de musique. J’ai regardé le film et j’ai adoré tout de suite. Il a une douceur douce et la mélancolie, qui est très unique.



J’ai d’abord commencé à travailler sur mes thèmes, que j’ai partagés avec Edoardo, puis je les ai progressivement adaptés à des scènes spécifiques. Le thème le plus important était la « chanson hébraïque », qu’Edoardo appelle l’ADN du film. C’est une pièce que Madame Rosa écoute dans sa cave, lui rappelant ses parents et ses souvenirs d’enfance à Auschwitz.



Malheureusement, en raison des mesures de santé pandémique Covid-19, nous avons dû travailler à distance, moi à Paris et Edoardo à Los Angeles. Presque tous les jours, je lui envoyais mes conclusions et nous parlions de tout ensemble. Edoardo est très particulier avec ses choix, et tout comme moi, il a une persévérance presque obsessionnelle. Cela a donné lieu à une collaboration très productive, impliquée et raffinée. The Life Ahead est un film fantastique mettant en vedette Sophia Loren (la mère d’Edoardo), et je suis sûr que tout le monde le trouvera très émouvant, profondément redoutable et actuel".

Gabriel Yared

Paris, Octobre 2020

TRACKLIST

01 Madame Rosa - 04:00

02 People Call Me Momo - 00:56

03 Police Raid - 02:05

04 Momo Sketches - 01:04

05 Olive Tree Grove - 01:33

06 Picking Up Drugs - 01:23

07 Hospital Breakout - 01:40

08 Illness - 02:04

09 Helping Rosa - 01:41

10 Momo Cries - 02:25

11 Momo and Rosa - 05:48

12 Drug Dealing Montage (Bonus Track) - 01:18

Length: 26:11

Original Music Composed by Gabriel Yared

Orchestrations by Gabriel Yared & Jay-Alan Miller

Momo Theme Arranged and Produced by William Goodrum

Score Conducted by John Ashton Thomas

Orchestral Leaders:

1st Violin - Thomas Bowes

2nd Violin - Steve Morris

Viola - Peter Lale

Cello - Ian Burdge

Double Bass - Chris Lawrence

Solo Violin - Thomas Bowes

Solo Cello - Ian Burdge

Oboe - Chris Cowie

Clarinet - Nicholas Bucknall

Keyboards - Gabriel Yared

Guitar, Bass, Keyboards, Whistling, Programming - William Goodrum

Drums, Percussion, Drum Programming, Keyboards - Nathaniel Morgan

Score Recorded and Mixed at Air Studios, Lyndhurst Rd, London

Score Recording and Mixing Engineer - Nick Wollage

Assistant Recording Engineers - Jack Mills, Rebecca Hordern

Pro Tools Operator - John Prestage

Score Editor - Fiona Cruickshank

Librarian - Dave Foster

Music Editor - Oliver Howlett

Assistant to Composer - Dimitra Christofidou

Score Programming - Oliver Howlett & Dimitra Christofidou

Score Preparation - Jay-Alan Miller & Dakota Music

Music Supervisor & Score Coordinator - Becky Bentham (Hothouse Music Ltd)

Assistant Score Coordinators - Gabby Thompson & Aria Khrime

Orchestra Contractor - Lucy Whalley for Isobel Griffiths Ltd

Soundtrack Editors - Oliver Howlett & Dimitra Christofidou

