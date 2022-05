musique





Depuis vingt ans, Christina Goh développe un univers artistique unique. Irrémédiablement sa marque de fabrique. Avec “Jasmin”, la vocaliste et auteure-compositrice nous offre une traversée des mers de nos quotidiens troublés sur les ailes des mots et du symbolisme. Hommage inédit à des poètes choisis pour une série de tableaux sonores électroacoustiques aux confins de l’imaginaire et portée par la voix de « la perle noire de l’afro-blues » : « laisser ici, en un album musical, la trace de ce parfum précieux et unique, partagé, sublime, comme la pudeur et la sincérité qui caractérisent leurs écrits… Qui font transcender le pire pour avancer, construire, en préservant le fragile enthousiasme. » Le jazz, dans ce qu’il a de fondamental ; la poésie de création, dans toute sa limpidité.

Christina Goh - Album "Jasmin"

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital & Cd Physical (Edition Limitée)

01 - Prélude (La complainte) (A/C Christina Goh)

02 - Arts : Muses (A/C Christina Goh)

03 - Trace du rêve (A/C Christina Goh)

04 - Interlude (The mental train) (A : Christina Goh, Phyllis Wheatley / C : Christina Goh)

05- Doux parfum (A/C Christina Goh)

06 - Le mystère (A : Christina Goh / C : Yiixpe)

07 - Don’t fade away feat. Peewaï (A/C Pierre-Yves Léglise)

08 - Postlude Jasmin (Simple) (A/C Christina Goh)

09 - Les feuilles mortes (A : Jacques Prévert / C : Joseph Kosma)

Live : Rendez-vous 20 mai 2022 – 20H30 au Sunset Jazz Club Paris France

Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1617685819

Spotify https://open.spotify.com/album/57LQROOWngbhHQZg99TjRh

YouTube https://youtu.be/SJUxCRmN89M

www.plazamayorcompany.com