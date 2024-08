musique

Un concert entre fusées, avions civiles et militaires



Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget abrite sur son tarmac un Boeing 747, des avions civiles et militaires du 20ème siècle ainsi que les fusées Arianne 1 et 5 en grandeur nature. C’est en plein milieu de ce décor que se déroulera la performance du duo Pan-Pot. Sur place, 500 personnes auront la chance d’y assister.



En ligne, des milliers de personnes sont attendues au rendez-vous puisque la performance sera diffusée en direct sur la page Facebook de Cercle.



Plus d'informations sur le Musée de l'Air et de l'Espace : www.museeairespace.fr





Pan-Pot : le duo légendaire de compositeurs berlinois



Tassilo Ippenberger et Thomas Benedix se rencontrent à la prestigieuse SAE de Berlin réunis par leur amour de la techno.



Leur premier album Pan-O-Rama, qui offre une sélection parfaite de tracks ambiantes et puissantes lance leur carrière sous les meilleurs auspices. Les nombreuses sorties qu’ils réalisent sur les labels Mobilee et Einmaleins permettent au duo d’étendre leur renommée au fil des années. Aujourd’hui, Pan-Pot et leur univers si particulier ont leur propre label "Second State" qui reflète cette empreinte multidimensionnelle. Ils jouent dans le monde entier entre clubs intimistes et festivals de renom en s’adaptant à la perfection au public entre house et techno, sans jamais se limiter à un style défini.





A propos de Cercle, web TV qui produit et retransmet en direct des évènements électroniques depuis des lieux insolites



Cercle est une web TV dédiée à la promotion d’artistes et de lieux avec comme objectif la production d’une expérience sonore et visuelle d’exception, et la volonté de sensibiliser les auditeurs au patrimoine, à l’art et à la culture française. Chaque semaine, un artiste et un lieu sont mis en valeur durant 1 heure de performance depuis un lieu insolite, suivie d’une interview via le Facebook Live.



Cercle n’en est pas à son coup d’essai puisqu’elle a déjà réalisé des événements dans de nombreux endroits insolites à travers le monde: sur la Tour Eiffel, au Château de Fontainebleau, en plein milieu du Pacifique à Tahiti ou encore sur le toit de la Tour Montparnasse, Cercle comptabilise déjà près de 300 000 fans et plus de 20 millions de vues un peu plus d’un an après sa première émission.



Plus d'informations : www.cercle.live