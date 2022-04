musique

Le groupe les Hot Potes

Tout a commencé avec des poèmes que Michaël avait composés à 17 ans. Yannick les a lus et a tout de suite trouvé l’inspiration. Quelques riffs plus tard, le groupe les Hot Potes était né et l’aventure de deux passionnés s’est amorcée avec l’élaboration d’un premier album. De nouveaux textes ont été écrits inspirés par la vie, l’amour, mais aussi l’actualité… et les mélodies s’y sont greffées…

Michaël (textes, composition, piano, chant), nourri par Supertramp, les Beatles, Gainsbourg, Véronique Sanson, Jacques Brel… et Yannick (guitare, composition, chant), influencé par The Cure, Placebo, Alphaville, U2, Muse… apportent leurs « Couleurs », titre de l’album, à ces musiques originales et éclectiques.

Hot potes - Album "Couleurs"

Informations complémentaires

Site Internet : www.hotpotes.com

Présent sur toutes les plateformes musicales :

Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Qobuz, Tidal, etc.

Soundcloud : soundcloud.com/hotpotes