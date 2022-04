musique

"Festival de Cannes Sélection Officielle"



Note for Broken Keys sound track

La musique a toujours été un élément clé de Broken Keys et je n’aurais pas pu espérer un meilleur compositeur que Gabriel Yared. Non seulement le talent, les réalisations, les prix et la filmographie de Gabriel parlent d’eux-mêmes, mais Gabriel est, tout simplement, un collaborateur fantastique. De plus, sa vaste connaissance de la musique du Moyen-Orient, en particulier, a fait de lui le compositeur idéal pour ce projet. Le film raconte l’histoire d’un musicien luttant pour reconstruire son piano après qu’il a été détruit par les combattants de l’État islamique, dans un quartier du Moyen-Orient ravagé par la guerre où la musique a été interdite. Dans sa folle tentative de reconstruire son piano, et contre toute attente, Karim, le protagoniste de l’histoire, essaie également de se reconstruire et de montrer à sa communauté qu’il y a encore de belles choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre, comme la musique.

Gabriel a compris ces idées dès le début et sa partition traduit merveilleusement ces sentiments de douleur, d’oppression, d’espoir, de tristesse et de résilience à travers la partition. « La musique est ce à quoi ressemble le sentiment » et c’est exactement ce que la musique de Gabriel accomplit. La bande-son traduit ce que Karim traverse tout en montrant une autre facette de lui, intime, personnelle. De plus, il ajoute des couches d’émotions aux images en allant à l’intérieur des personnages et en transmettant des sentiments que seule la musique peut. Peu de compositeurs sont capables d’accomplir ce que Gabriel Yared a fait dans Broken Keys et j’ai eu la chance d’avoir eu l’occasion de travailler avec lui sur le film.

Jimmy Keyrouz – Director

Broken Keys est un film sur un pianiste rêvant d’une carrière en temps de guerre. C’est un film qui traite également de la poursuite externe et interne de la liberté et de la paix par le protagoniste. Les acteurs et l’équipe ont pris un grand risque lors du tournage à la frontière entre la Syrie et l’Irak, car ces zones sont fortement touchées par la guerre en cours. J’ai eu une grande et fructueuse collaboration avec le réalisateur, Jimmy Keyrouz. Tout d’abord, Jimmy m’a envoyé son court métrage à regarder, qui était basé sur la même histoire que Broken Keys. J’ai adoré et j’ai décidé d’aller de l’avant avec le projet. Jimmy est venu me rencontrer à Paris et nous avons eu une longue conversation sur toute la musique de piano classique qui devait être utilisée dans le film.



J’ai ensuite commencé à travailler sur mes thèmes principaux pendant qu’il tournait. Il m’envoyait quelques scènes pour que je les regarde, et donc ça allait et venait. J’ai ensuite commencé à travailler sur mes thèmes principaux pendant qu’il tournait. Il m’envoyait quelques scènes pour que je les regarde, et donc ça allait et venait. Nous nous sommes revus à Paris et avons passé quelques jours à parcourir la musique que j’ai composée, à réfléchir et à comprendre les choses ensemble. Jimmy est très musical et comprend les capacités et les qualités de la musique qui élèvent les images et engagent le public. Pour moi, c’est la collaboration idéale entre un metteur en scène et un compositeur. Broken Keys est un film remarquable qui parle à mon cœur, car il parle du pouvoir de la musique alors qu’une nation est en guerre.



Gabriel Yared - Composer



Orchestrations by Gabriel Yared & Jay-Alan Miller Score Conducted by Gavin Greenaway Score Recorded at Air Studios, Lyndhurst Rd, London Score Recording Engineer - Nick Wollage Score Mixing - Peter Cobbin & Kirsty Whalley

at Such Sweet Thunder Mix Room

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id



Spotify : https://open.spotify.com/album



YouTube : https://youtu.be

www.plazamayorcompany.com

Original Motion Picture Soundtrack

Director Jimmy Keyrouz

Music by Gabriel Yared

Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital – Cd Physical Limited Edition