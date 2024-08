musique



"L'incontournable du rock" compile, sur près de 1000 pages, 100 tablatures s'adressant à tous les guitaristes, débutants ou confirmés. De Seven Nation Army (White Stipes) à Highway to Hell (AC/DC), en passant par Knockin’ On Heaven’s Door (Guns n Roses) ou Sultans Of Swing (Dire Straits), chaque morceau contient les mélodies et accords les plus fameux.



Son format A5 permet d’emmener partout cette petite bible du rock. Les Beatles, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, David Bowie, ZZ Top, Muse etc... Toutes les époques et les styles y sont représentés, depuis les années 50 avec la révolution Elvis Presley, jusqu'aux riffs agressifs de Nirvana. Il suffit d'empoigner sa guitare, de choisir un morceau et de se laisser porter par la musique.

"L'incontournable du rock" est proposé à la fois en version numérique (consultable sur tablette, smartphone ou ordinateur) et en version papier.

Les contrepartie



Les contributeurs se verront offrir une contrepartie en fonction du montant de la contribution :

- Le livre au format numérique et en avant-première, consultable sur ordinateur, smartphone ou tablette.



- Le livre au format papier



- Le téléchargement des GuitareBacking Track : versions instrumentales inédites sans guitare pour jouer et chanter sur tous les titres du livre.



- Un médiator édition limité très rock rock'n'roll à l'image du livre.



- Cours de guitare : Xavier Flament se déplace au domicile du contributeur pour un cours de guitare privé (maximums 3 h) sur le titre de son choix parmi les morceaux figurant dans le livre. Attention cette dernière contrepartie n'est disponible que dans l'Oise, le Val-d'Oise, Paris, la région parisienne et la Seine Seine-et-marne Marne.



