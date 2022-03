musique



Ling Chen, peut se traduire par "L’aube"

"Pouvoir voyager d'un univers à l'autre, avec, comme seule jubilation, le plaisir de chanter ce que j'aime, et qui, depuis toujours, m'a nourrie". dit Angélique Ionatos. "Si la vie était en rose" est le deuxième album de Ling Chen, riche de mélodies des hauts plateaux de Chine, de chansons françaises, de chansons grecques (en partie traduites en mandarin), et d'un chant sépharade.



"J’ai servi la beauté

Etait-il en effet pour moi

Quelque chose de plus grand ?" - Sappho.



Ling, signifie, soit "très tôt le matin", soit "très haut dans le ciel". Ling Chen, peut se traduire par "L’aube". Elle est également interprètre de chants traditionnels d'Extreme-Orient et traductrice de chansons occidentales en chinois.

Ling Chen - Album " Si la vie était en rose"

Label Plaza Mayor Company Ltd

01 – Ithaque

02 – Mia Thalassa Mikri – Une petite mer

03 – La Javanaise

04 – S’agapo ghiat’is ‘orea - Je t’aime parce que tu es belle…

05 – Shalung Tak

06 – Ti’in afto pou to lene agape – Qu’est ce qu’on appelle Amour ?

07 – Le funanbule

08 – Puncha Puncha

09 – La dame brune



