musique





Album “Manouchka”

Mario Hoffman, auteur, compositeur interprète, arrangeur d'origine Tzigane. Grâce à son père, dès son plus jeune âge il se familiarise avec les accords, du célèbre guitariste, Django Reinhardt.



Sa maman chante, et il l'accompagne souvent très jeune aux terrasses des cafés. Mario, c'est un artiste singulier, autodidacte. Aujourd'hui, il se dit que le moment est venu de chanter dans les langues de ses origines. C'est une véritable renaissance qui s'offre à lui avec un nouvel album, et une signature vocale.



Mais c'est finalement une rencontre plus qu'inattendu avec Manouchka Meyer - auteur, compositeur, interprète - qui le poussera à reprendre sa guitare... Avec cet album, Mario nous offre une musique dynamique et inventive..

Mario Hoffman & Manouchka Meyer - Album “Manouchka”

Gypsy time - Hommage a Django Reinhart

Label Plaza Mayor Company Ltd

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1582914865



Spotify : https://open.spotify.com/album/5goJoPQjacoT6KQPNYhh2g



YouTube :

Manouchka https://youtu.be/soU6fXqS8X0

Puska https://youtu.be/UM6FL8S6Ne4

Choun Man https://youtu.be/whZTfNK7dEU

www.plazamayorcompany.com