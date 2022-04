musique



Bending Reality parle de la perception de la réalité, de la faculté à interpréter et manipuler cette réalité, à la transformer et la sublimer. Qu'est-ce qui est vrai, Qu'est-ce qui est faux, quels sont les vérités qui existent derrière les apparences et comment elles les parasitent ?



"J'ai voulu créer un univers sonore en constante évolution, envahi d'interférences musicales qui viennent distribuer les apparences de la musique. J'ai également utilisé sur certains morceaux des rythmes inhabituels (7/4) pour créer une impression de décalage, que quelque chose ne fonctionne pas de façon habituelle. Cet album est un canevas en perpétuel changement, nourri de sons et de rythmes qui s'additionnent, se rajoutent et évoluent."

Maximilien Mathevon - Album "Bending Reality"

Réalité et Questions sans réponses…

Label Plaza Mayor Company Ltd

01 – Point of View

02 – Bending Reality

03 – Beyond

04 – Twisting Reality

05 – Warp

06 – Melting Reality

07 – Glitch

08 – Imagining Reality



Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1614247225

Spotify https://open.spotify.com/album/3IlC6Egr5R0eAmCQ2wRNkL

YouTube https://youtu.be/i438HZEBH9M

www.plazamayorcompany.com