musique



PISENDEL : Sonate pour violon seul en la mineur



MULSANT (créations) : Sonate de concert N°2 op.45 / Suite de concert op.50





Le violon seul, "senza basso", a inspiré l’élan de bien des compositeurs, du XVIIe siècle jusqu’à nos jours. Le répertoire pour violon seul, flamboie d’abord en Italie et en Allemagne au XVIIe siècle, et c’est là qu’on voit naître ses premiers grands maîtres.



Le violoniste Johann Georg Pisendel (1687-1755) était également un virtuose du violon. La Sonate pour violon seul en la mineur occupe, aux côtés des pages de Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) ou J.S. Bach une place de choix dans la littérature baroque dévolue à l’instrument.



L’art de Florentine Mulsant se veut en même temps inscrit dans son temps, revendiquant les influences esthétiques de l'École Française du XXe siècle, et nourri de la mémoire des siècles passés. Dans la Sonate de concert n°2 op.45 et la Suite pour violon seul op.50 (composées en 2013), Florentine Mulsant allie la liberté inhérente à l’esthétique baroque, nourrissant ici son inspiration. Une rigueur secrète rapproche des parentés mélodiques et thématiques.



Hélène Schmitt révèle une volonté farouche à défendre des répertoires parfois tombés dans l’oubli. La violoniste s'est dédiée, à travers ses enregistrements, à J-S Bach, Nicola Matteis, Ignazio Albertini, Johann Heinrich Schmelzer, Biber, sans délaisser Mozart, Beethoven ou Mendelssohn. Passionnée par le répertoire pour violon seul, Hélène Schmitt a enregistré onze disques de soliste, dont huit pour le label Alpha, tous prisés et récompensés par la critique internationale.



1 CD - MAG 358408



www.maguelone.fr