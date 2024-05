musique







"Les mythes sont la mémoire du Monde" (Maurice Druon) c’est précisément le projet de OD : chanter les légendes édifiantes de l’ancienne Europe, non par soucis d’Histoire, mais par soucis d’édification.



L’Enchantement, tel est le but. La musique et la poésie sont les moyens; ainsi qu’une esthétique folk où scintillent les cordes de la lyre et de la harpe, et où les textes sont chantés, scandés ou contés en français.



S’inspirant des bardes du haut moyen-âge, Od chante les hauts faits du roi Arthur au Mont Saint-Michel. S’accompagnant de la lyre et de la harpe, Jaufré Darroux nous enchante et nous entraîne dans un voyage onirique, accessible et raffiné, ciselé de mots et de musiques, durant lequel le barde et son public pérégrinent de concert, en toute complicité, sur les traces du légendaire souverain de Bretagne.



Pourquoi puiser aux sources antiques et médiévales ? Parce qu’en ces temps, qu’à tort, on qualifie de sombres, l’homme vivait dans un monde sacré ou il faisait chaque jour l’expérience vivante de cette mémoire mythique, pour que son existence puisse être mesurée, concrètement ou en imagination, à l’aune des vies héroïques.





A propos de OD



Jaufré Darroux, conteur, chanteur, harpiste et lyriste, est un barde des temps modernes. Après avoir participé, à l’épopée du groupe de musique "viking" Skàld (production Decca/Universal) sur la scène et en studio, il créé Od, un projet artistique inspiré par l’art des bardes d’antan celtes et nordiques.

Spectacles et enregistrements :

"Arthur, l'avènement" (à paraitre le 26 avril 2024) évoque les aventures du célèbre roi Arthur et tout particulièrement celle durant laquelle il vainquit le géant meurtrier de la jeune Hélène de Bretagne, sur le Mont saint Michel.

"Sigurd le vainqueur du dragon" (CD paru en mi 2023 chez Yellow leaf music) est le premier opus de Od. Il raconte l'épopée du célèbre héros germano-scandinave cher à J.R.R. Tolkien.

"Enchantements" : Des landes boréales frissonnantes de givre, des forêts d'Occident enivrées de printemps, des temples naturels de l'antique Hespérie et de l'Attique brillante, jaillissent les légendes et les vers enchanteurs des poètes premiers et de leurs héritiers. (poèmes de Paul Valéry, de Charles Leconte Delisle, poèmes et adaptations poétiques de Jaufré Darroux d'après "l'hydromel de poésie" de l'Edda en prose de Snorri Sturluson, et "L' Histoire de Taliesin" des mabinogion gallois.)



Date à venir :



Le 20 juillet 2024, Od donnera une représentation de Sigurd au Centre de l'Imaginaire Arthurien Château de Comper-en-Brocéliande. Dans la dynamique de la toute récente découverte par l’historien Emanuele Arioli d’un chevalier de la table ronde jusque-là inconnu : Ségurant, le chevalier au dragon, le Centre de l’Imaginaire Arthurien organise une nouvelle exposition en l’honneur de celui qui semble bel et bien être une sorte de transposition dans le monde arthurien du héros germanique Sigurd / Siegfried (voir le documentaire d’Emanuele Arioli "Le chevalier au dragon" sur Arte).





Biographie, interviews, extraits musicaux :



Linktree : https://absil.one/jaufredarroux

Album en prévente sur bandcamp : https://jaufrdarroux.bandcamp.com/album/arthur-lav-nement

Youtube : https://youtu.be/ZSbkj4M42V8

Facebook : https://www.facebook.com/ODmusicandpoetry

Page label de l’artiste : https://www.yellow-leaf-music.com/jaufre-darroux

Page de l'artiste : https://od-music.org Od

Page presse : https://www.yellow-leaf-music.com/arthur-lavenement-ressource-presse

Achat en ligne sur bandcamp : https://jaufrdarroux.bandcamp.com/album/sigurd-le-vainqueur-du-dragon