musique







Basé sur l’incroyable histoire vraie qui a captivé le monde

Basé sur la véritable mission qui a captivé le monde. Une équipe internationale de plongeurs d’élite est mobilisée pour secourir une équipe de football de garçons piégée dans une grotte par la montée des eaux.



Qu’est-ce que ça fait d’être pris au piège dans une grotte pendant 18 jours ? Qu’est-ce que ça fait de faire partie de l’une des plus grandes missions de sauvetage de l’histoire ? Lorsque les eaux de crue montantes piègent une équipe de football de garçons dans un système de grottes en Thaïlande, un plongeur irlandais (Jim Warny, lui-même) se joint à l’effort massif pour les sauver. Tournée dans les lieux d’origine – et mettant en vedette de vrais héros impliqués dans le sauvetage – cette incroyable saga basée sur des événements réels est aussi proche que possible de l’expérience par vous-même de l’intensité de cette aventure inspirante.



Tout d’abord, nous avons un début de bande-annonce pour « Cave Rescue » de Lionsgate, un thriller basé sur l’incident réel de sauvetage de la grotte de Tham Luang de 2018. Il met en vedette Jim Warny (« The Rescue »), Ekawat Niratvorapanya (« Girl From Nowhere ») et Lawrence de Stefano (« The Flight Attendant ») et sort en salles, à la demande et numérique le 5 août 2022, avec l’arrivée du Blu-ray le 13 septembre.



Voici une déclaration officielle du réalisateur, producteur et co-scénariste Tom Waller: "Ce fut un véritable honneur et un privilège de travailler en étroite collaboration avec les vrais plongeurs spéléologues qui ont participé à la mission dangereuse de sauver l’équipe de football de 13 'Sangliers' de la grotte en Thaïlande il y a 4 ans - ils sont les vrais super-héros de cette histoire miraculeuse et nous ont montré le pouvoir de l’esprit humain."

Cave Rescue - Original Motion Picture Soundtrack

A film by Tom Waller

Music by Olivier Lliboutry

Label Plaza Mayor Company Ltd

Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1645543713



Spotify https://open.spotify.com/album/6AeYmAIFXplcFlcPWkFMjP



YouTube https://youtu.be/DBpS4J3JinA



Film Trailer https://youtu.be/Bfd3tbhPAbg

www.plazamayorcompany.com