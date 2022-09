musique



Manuel vit dans une petite ville côtière. Il joue de la basse dans un groupe avec ses meilleurs amis. L’un d’eux est Felipe, avec qui il partage une forte amitié. Lien incassable. Jusqu’à ce que le moment soit venu de le mettre à l’épreuve...



Director Statement about the Music:

"Je suis ravi de cette musique. J’ai écrit 'band plays song 1' ou 'Manu composes song 5' dans le scénario. Et maintenant, après un travail incroyable avec Emilio, je crois qu’il ne pourrait pas y avoir de meilleure musique pour ce film que celui-ci. Et j’adore que nous ayons cette version album. J’aime l’écouter pendant que je marche, surtout quand je marche au bord de la mer."



Composer Statement about the Music:



"Faire la musique de Sublime a été un processus très stimulant pour moi. Les 6 chansons que le groupe protagonistes joue au cours de l’histoire ont été le plus grand défi. Je me suis senti obligé de me mettre à la place des personnages avant même que le casting n’ait lieu. Parfois, j’allais à la recherche de mon expérience de groupe de rock adolescent. Mais le recul ne suffisait pas, j’avais besoin d’enquêter sur les particularités de ces personnages. Comment Manu compose-t-il ? Felipe ferait-il ce riff ? Utiliseraient-ils ce mot dans le refrain? Fran chanterait-elle ce genre de mélodie ?

Les 3 chansons du groupe frère d’Azul, sont plus proches de la musique que j’écoutais dans ma jeunesse et que j’apprécie encore aujourd’hui. Le travail de composition dans ce cas était plus naturel. Et en ce qui concerne la musique de scène, j’ai senti que ces pièces devaient être minimalistes car le scénario avait déjà beaucoup de musique interprétée par les personnages.



Pour tout cela, je pense que cet album offre une sorte de récit intérieur, et c’est mon souhait que Sublime soit une histoire qui puisse être entendue, même séparée de ses images."

Album Tracklist:



1 - Luz

2 - Médanos

3 - Todo mal

4 - Me crecen alas

5 - Abrir los ojos

6 - No cambia nada

7 - Orilla de humo

8 - Cosmos

9 - Encriptado

10 - Sublime

11 - Ancho falso

