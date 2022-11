musique







Une jeune immigrante nommée Eva vivant à New York dans les années 1920 rêve de devenir chanteuse et tombe amoureuse d’un pianiste à l’imagination active….





"Lorsque Nicola Abbatangelo m’a demandé de composer à la fois la partition et les chansons de son premier long métrage "The Land of Dreams", j’étais évidemment ravi car c’était la chance d’une vie de m’exprimer sous une forme, je me suis toujours senti proche de mon cœur: la comédie musicale. Le scénario de Nicola Abbatangelo et Davide Orsini a été la principale source d’inspiration dans la conception d’un groupe de chansons qui pourrait mener le crescendo narratif de l’aventure d’Eva et Armie. Certaines chansons sont plus dansantes (avec un numéro plus long à la Broadway) tandis que d’autres intègrent des moments de réflexion.



J’ai canalisé différentes expériences de ma vie d’immigrante dans les sentiments d’Eva et dans son désir de réussir. La partition est en ligne avec l’aspect fantastique du film et à quel point Mirco Sgarzi a été inspirant. La cinématographie de Sgarzi et le montage de Luigi Mearelli), incorporant des moments plus aléatoires (In the trenches - avec un moment quasi-méta-musical) et des variations sur les thèmes des chansons qui sont pleinement développés dans la pièce intitulée What dreams are made of. Je dois remercier Nicola d’avoir cru en moi et de me vouloir fortement sur ce film et notre producteur Marco Belardi de nous avoir donné les ressources pour réaliser une partition entièrement orchestrale (en période difficile de covid). Et enfin, mes remerciements ultimes vont à mon équipe musicale. Sans eux, je n’aurais jamais pu obtenir ces résultats."

"Ce n’est jamais facile de faire un film. Comme sur des montagnes russes, nous voyageons à une vitesse supersonique, entre les hauts et les bas. C’est précisément pour cette raison que j’ai toujours considéré qu’il était essentiel de m’entourer de vrais et grands talents. Avec Fabrizio, nous partageons une véritable amitié et le rêve de créer des histoires qui peuvent donner au public le même émerveillement qui nous a poussés, depuis l’enfance, à poursuivre cette carrière. C’était la force motrice derrière tout le travail sur The Land Of Dreams. Je souhaite à Fabrizio, un artiste merveilleux, et à toutes les personnes qui écouteront la belle musique de notre film, de ne jamais cesser d’espérer et de rêver."



The land of dreams

(Original Motion Picture Soundtrack)

A film by Nicola Abbantagelo

Music by Fabrizio Mancinelli

Label Plaza Mayor Company Ltd

