musique

Pays Basque, 1609. Les hommes de la région sont en mer et Amaia participe pour la première fois aux danses nocturnes dans les bois avec les autres villageoises. Elle n’a que 20 ans. À l’aube, ils sont tous arrêtés.

1609, Pays Basque (nord à l’Espagne). Dans un pays plein de légendes païennes et de traditions anciennes, le juge Rostegui appartenant à l’Inquisition espagnole est choisi par le roi Felipe III pour être envoyé avec un notaire et un groupe de soldats pour purifier toute la région, voyageant ville par ville pour brûler toute femme avec des signes d’être une sorcière. Obsédé de révéler les secrets du tristement célèbre Sabbat (une fête théorique où les sorcières font un rituel non seulement pour invoquer Le Diable, mais pour promettre fidélité et s’accoupler avec lui) et a nié croire qu’il n’existe pas dans sa conviction absolue que c’est pour de vrai, Rostegui arrive dans un village côtier sans nom sans hommes (après qu’ils sont marins naviguant par la mer) où cinq filles dans leur 20 ans sont arrêtés : Ana, Olaia, María, Maider et l’adolescente Katalin. Ne connaissant pas la raison de l’arrestation, les filles sont soumises à un interrogatoire dur, y compris la torture pour obtenir les aveux sur le fait qu’ils sont des sorcières et comment c’est le rituel du sabbat.





Notes sur la musique pour Akelarre

"Mon premier objectif était de retrouver l’esprit dur et rebelle de la musique païenne populaire. Et puis pour le rendre intemporel : à la fois ancestral et contemporain. Pour ce faire, nous avons commencé par une mélodie traditionnelle, puis nous avons fait des arrangements pour les instruments de cette période, mais à la recherche de l’insolence, la fureur et la fraternité qui caractérisent la jeunesse de toutes les périodes. Pendant des mois de répétitions, nous avons progressivement adapté les arrangements aux personnalités et aux textures vocales des six actrices choisies après un casting de près d’un millier de candidats. La dernière étape a été de créer une évolution de cette même chanson dans différentes versions, allant de la bucolique au satanique, pour refléter la diabolisation de la culture originale". Pablo Agüero, director



D’une manière similaire de faire et de penser la musique, Akelarre nous a donné l’occasion de créer un lieu musical commun. Un lieu où deux mondes contrastent : celui des filles (doux, poétique, situé dans les intérieurs et avec une tessitura plus profonde) et celui des inquisiteurs judiciaires (avec des sons aigus et des atmosphères plus amères et oppressantes).



Alos Quartet donne la parole à notre travail avec énergie et élégance.



La musique au cinéma est toujours un outil puissant, que nous, à Akelarre, avons essayé d’utiliser avec inventivité et prudence.

AKELARRE (COVEN) Original Motion Picture Soundtrack

Director Pablo Aguero

Music Composed by Aránzazu CALLEJA and Maite ARROITAJAUREGI (MURSEGO)

Performed by ALOS QUARTET & Various Artists

Label Plaza Mayor Company Ltd

GOYA 2021 Nominee



Aranzazu Calleja & Maite Arroitajauregi (Mursego), compositrices



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id1547254895

Spotify : https://open.spotify.com/album/1zvQm3OdXpJZjd1EvSFauj?si=cqBlSivdQh2swc0tp1a4ng

YouTube : https://youtu.be/LZmrxDLrVTI

www.plazamayorcompany.com