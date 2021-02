musique







Une série de cadavres mutilés bouleverse une ville du centre de l’Italie. La police croit qu’il s’agit d’un loup, mais ce n’est peut-être pas un loup comme les autres...

A propos de la bande originale par le compositeur



La musique dans un film, pour moi, a toujours eu un rôle d’acteur. Je ne pense jamais à la musique en tant que telle, mais à une actrice que j’imagine et dirige dans le film.



En fait, je me sens plus un réalisateur qu’un musicien parce que de la musique je recherche ce que les mots ne disent pas. Dans "Shadow of the wolf", j’ai essayé de mettre un visage sur cette actrice invisible et d’avoir son numéro aux côtés des autres acteurs et actrices. Bref, je l’ai mise dans le casting, lui donnant un rôle antagoniste. Elle participe aux dialogues, anticipe et retarde les émotions, parfois elle est une épaule, parfois c’est elle qui joue le rôle principal. Stylistiquement, cette musique honore une certaine écriture d’auteurs qui ont inventé le genre, comme Bernard Herrmann par exemple (aussi parce que Herrmann, comme moi, a été fortement influencé par des compositeurs comme Serghjej Prokofiev ou Igor Stravinskij). Les amas, noirs et blancs, fréquences, aident à recréer un certain son, dans un certain sens "old style". Je dirige toujours ma musique moi-même parce que je sais exactement quoi demander, comme le fait un réalisateur avec son actrice.

SANDRO DI STEFANO Compositeur





A propos de la bande originale par le realisateur

J’ai toujours considéré la musique comme mon principal allié pour faire passer le public à travers l’art narratif de notre histoire. C’est un rôle aussi important que celui d’un acteur clé, bien qu’invisible. La musique n’est pas seulement un commentaire, mais plutôt une voix subliminale qui chuchote aux oreilles du spectateur.



J’ai constamment travaillé avec le compositeur, expliquant la lutte émotionnelle et le fonctionnement interne des personnages dans les scènes, et ce a été une expérience extrêmement stimulante.



Un grand effort a également été mis dans la recherche de mélanges rares d’instruments, à la recherche de quelque chose qui pourrait décrire les personnages et leur voyage émotionnel tout au long de l’évolution de l’histoire. Chaque personnage a un thème et un son qui s’entremêlent avec les autres créant un "dialogue", une empreinte sonore qui définit profondément l’atmosphère du film.

ALBERTO GELPI, réalisateur

SHADOW OF THE WOLF (Original Motion Picture Soundtrack)

Director Alberto Gelpi

Cast : Christopher Lambert, Ettore Belmondo…

Original Music by Sandro Di Stefano

Dnipro Philharmonic Orchestra – Conductor Sandro Di Stefano

Label Plaza Mayor Company Ltd

