"A km 0", signifiant "fait à une distance de zéro km", ou "zéro kilomètre d’enregistrement" est le titre du nouvel album de l’auteur-compositeur-interprète sicilien Fabio Abate.



Un voyage musical intense qui surgit pendant la période de confinement.



Un travail de laboratoire artisanal voulu et conçu par l’auteur-compositeur-interprète lui-même qui a utilisé les règles du "Km 0" pour y arriver.



Enregistrant en direct dans l’habitat de sa propre maison et de son studio personnel, sans l’aide de grands studios d’enregistrement, Fabio Abate conçoit ce projet qui va de l’électro-pop aux sons traditionnels, des ballades typiques de son style aux histoires de rêve de son répertoire.



Dix chansons inédites, à saveur internationale, dans certaines d’entre elles Fabio trahit souvent son origine sicilienne aussi dans le dialecte et dans une autre - chantée en anglais - il révèle sa nature artistique sans limites.



Fabio Abate est un auteur-compositeur-interprète, producteur artistique et compositeur de Catane.



En 2010, il a sorti l’album "Itinerario precario (Itinéraire précaire)" pour Narciso Records de Carmen Consoli, dont il était également l’auteur. Une des chansons écrites par Fabio, "Senza farsi male (Sans se blesser)", a été incluse dans la bande originale du film "L’uomo che ama (L’homme qui aime)" de Maria Sole Tognazzi et a reçu une nomination pour le Nastri d’Argento et le David di Donatello comme meilleure chanson originale.



En 2020, à l’occasion des 60 ans de carrière de Salvatore Adamo, Fabio Abate a chanté avec Adamo lui-même et Riccardo Cocciante, Morgan et d’autres artistes la chanson "La notte", pour se souvenir de l’une des chansons les plus célèbres de la chanson italienne qui s’est vendue à plus de 100 000 000 d’exemplaires dans le monde.



FABIO ABATE – Album “A Km 0”

Italian Pop

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital & Cd Physical



- 01 – Plastica

- 02 – L’abitudine

- 03 – E intanto immaginavo

- 04 – Valentina

- 05 – Come ti Vorrei

- 06 – Agatina

- 07 – Ah che bella giornata

- 08 – Il serio del twist

- 09 – Come le stelle

- 10 – Isa li manu



Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1586629687

Spotify https://open.spotify.com/album/4NRXAc2tI2o7I8MnGscXQ6

YouTube https://youtu.be/KPYj_mWnzRU

www.plazamayorcompany.com