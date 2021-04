musique

Show Boy Lazbizi est un artiste et auteur-compositeur afro/pop nigérian. Connue pour son afro/fusion afro/classique afro/dancehall sound, sa musique a attiré quelques collaborations internationales...

Lazbizi, comme un torrent de rythme et de mots, comme un volcan d’energie. C’est du sur mesure, du parfait langage, ca danse, ca bouge. Du naturel et rien que du naturel. Ca pourrait etre une pub pour une Ong ecolo, ca pourrait etre un slogan politique, tellement ca deborde du cadre music - image… C’est tout cela a la fois et c’est une boule de feu qui s’incruste dans le ventre et des refrains qui font mouche.

Ecouter, tomber dans le felling fievreux d’un regard.

Show Boy Lazbizi - Album “All the Time”

Extrait “Holiday”

Dancehall Sound and Soul…

Label Plaza Mayor Company Ltd

Track List

01 – Yum – Yum

02 – No Sitting Down

03 – Try

04 – Different

05 – How Many Times

06 – Mama Africa

07 – Your Love

08 – Ready

09 – River Flow

10 – My Girl

