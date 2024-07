musique







"Ils pincent, ils glissent, ils résonnent

Ça swingue, ça bat, ça calme"



Porté par Youliana Tochkova-Patrouilleau - compositrice et harpiste - le trio qui s’est réuni en 2019 est originaire du département français, Eure-et-Loir, où les trois membres travaillent et vivent actuellement.

Frédérique Veyrac, Clara Maître et Youliana T-Patrouilleau partagent une profonde implication artistique qui a œuvré à leur rapprochement. Ils travaillent avec un nouveau répertoire original, arrangé et composé par Youliana, qui met l’accent sur la mise en valeur du son, des expressions et des capacités de la harpe.

L’inspiration pour leur musique vient de nombreuses sources allant du Moyen-âge à l’époque moderne, le trio propose une collection musicale de différents styles et genres influencés par les accents et les intonations des Balkans liés aux origines du compositeur.

Les rythmes inhabituels et les nouvelles techniques créent un théâtre musical - "ce petit orchestre de cordes pincées" reste proche et connecté à son public qui ne cesse d’être enchanté et impressionné par la beauté et l’originalité de sa musique.

Tochkova Harp Trio

Album "Allégresse"

Composition and arrangement - Y.Tochkova-Patrouilleau

Performed - Frédérique Veyrac

Clara Maître, Y.T-Patrouilleau

Sound engineer - Antoine Mercier

Celtic harps "Camac"

Label Plaza Mayor Company Ltd



