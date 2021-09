musique



Comment est né le projet KLYMA ?



La Klyma est née de l’idée de Daniele Sorrentino (chanteuse, musicienne et auteure-compositrice) et Tiberio Gracco (auteur et musicien) de lancer un nouveau projet après plusieurs années d’interprétations de reprises par des artistes tels que Ed Sheeran, Coldplay, James Morrison, Tracy Chapman, Sam Smith, John Mayer…



De nombreuses satisfactions pour un projet (appelé Young History) de musique publiée dont : plus de 200 événements entre public et privé en environ 2 ans, plus de 20 millions de pièces de théâtre sur des plateformes de streaming et des compliments d’artistes nationaux et internationaux. L’idée de continuer à couvrir les couvertures commençait à devenir peu enthousiasmante, alors après des années, l’idée d’entreprendre un projet ambitieux plein d’obstacles s’est développée. L’idée d’écrire des chansons inédites était très stimulante, surtout si les influences étaient les mêmes que celles qu’ils portaient dans leurs bagages depuis des années.





L’Empreinte musicale de THE KLYMA



L’empreinte musicale du projet est en constante évolution, et cela est démontré par le fait que toutes les chansons, au début, étaient en guitare et voix, ou en piano et voix, donc UNPLUGGED. L’influence dans les mélodies est donnée par les artistes qui ont marqué les reprises d’époque de Daniele et Tiberio tels que : John Mayer, Sam Smith, John Legend, Coldplay, Ed Sheeran, Shawn Mendes... et bien d’autres. Le premier album a un caractère nu, mal construit, très libre tant au niveau musical qu’au niveau des paroles. Les sons clairs des guitares acoustiques et des pianos se démarquent, et de temps en temps, nous écoutons des percussions acoustiques ou électroniques, et de la guitare électrique.



Dans le deuxième album, nous avons une transformation complète du projet, qui, tout en conservant une identité pure, est « souiller » par des sons orientaux, des quatuors à cordes, des échantillons et des sons générés avec des objets. Une grande partie de cette recherche découle de la passion que les deux composantes du projet (Daniele et Tiberio) ont pour l’Orient, et en particulier le Japon. Tokyo est l’emblème de l’album, un mélange de pop et de culture japonaise, avec des sons qui imitent les instruments de cette culture, et un mélange de voix propres, sales et trap (comme nous le voyons dans le final). Le message dans une clé musicale est d’amener un genre non-genre en Italie et dans le monde, où chaque idée est mise en action, puis libérée par un splendide solo de violon dans la dernière partie de la chanson.

THE KLYMA - Album “ASIA”

Single’s - No Shelter - Tokyo - Better - Bali Guide

The new Pop duet…

Label Plaza Mayor Company Ltd

Distribution Sergent Major Company Ltd

The Orchard – Sony Music

Cd Digital – Cd Physical

01 – It Ain’t Much – 03:13

02 – Who Better Than You – 04:24

03 – Inside My Hands – 04:04

04 – Hey Sun – 04:39

05 – Bali Guide – 03:22

06 – No Shelter – 03:16

07 – Shadows – 02:54

08 – The Sky Can Wait – 04:39

09 – Tokyo – 04:11

