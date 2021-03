musique







…"E finalmente ha dato anima e corpo alla sua passione"…

Sta infatti per uscire il primo album di Enzo Ferrari; un progetto versatile, fresco e leggero, dai colori sfumati e parole che toccano l’anima. 8 brani, orecchiabili e intensi, che riqualificano la parola “pop”, riconsegnandola al suo significato piu’ autentico.testi e musica, quindi, che si fondono in immagini fortemente evocative, dal sapore semplice, originale, ma mai banale.

..."Et enfin donné âme et corps à sa passion"...

En fait, le premier album d’Enzo Ferrari est sur le point de sortir; un projet polyvalent, frais et léger, avec des couleurs nuancées et des mots qui touchent l’âme. 8 chansons, accrocheur et intense, qui requalifient le mot « pop », le renvoyant à son sens le plus authentique. Textes et musique, donc, qui se fondent dans des images fortement évocatrices, avec une saveur simple, originale, mais jamais banale.

ENZO FERRARI – Album “CAMBIO STRADA”

Italian Pop Songs

Label Plaza Mayor Company Ltd



01 - Amami ancora - Lyrics (Mario Mesolella) Music (Enzo Ferrari)

02 - Un giro ancora e poi - Lyrics( Mario Mesolella) Music (Enzo Ferrari)

03 - Stralcio in sil maggiore - Lyrics (Luca Bussoletti) Music (Enzo Ferrari)

04 - Poi si vedrà - Lyrics (Luca Bussoletti) Music (Enzo Ferrari)

05 - Lo scherzo di un addio - Lyrics (Mario Mesolella) Music (Enzo Ferrai)

06 - Cambio strada - Lyrics (Mario Mesolella) Music (Enzo Ferrari)

07 - Una bestia nel cuore - Lyrics (Mario Mesolella) Music (Enzo Ferrari)

08 - I colori dell’anima - Lyrics (Mario Mesolella) Music (Enzo Ferrari)

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1550687165

Spotify : https://open.spotify.com/album/74ruMRUjyC9LmHbz3dLaSA

YouTube : https://youtu.be/CpdlJGII998

www.plazamayorcompany.com