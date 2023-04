musique





Canciones Del Mercado Negro concept



Après avoir vécu tant d’années à Berlin, Promis a décidé d’écrire un album original de chansons dans son espagnol natal, comme une tentative naturelle de renouer avec sa culture natale, et de fusionner les souvenirs de la musique folklorique chilienne de sa jeunesse, avec des fantasmes de cabaret berlinois, de chanson française et de pop des années 1970. Cet album, qui a été enregistré au Chili, est son 13e au total, et son premier depuis son dernier album en anglais, Promises de 2021.





A propos de José Promis

José Francisco Promis Hoyuelos ou Jose F. Promis (né le 28 janvier 1973 à Viña del Mar, Chili) est un auteur-compositeur-interprète et compositeur chilien-américain, fils du célèbre professeur de littérature chilien José Promis.



À l’âge de quatre ans, lui et ses parents ont émigré du Chili à Tucson, en Arizona, alors que son père fuyait le régime chilien sous le dictateur Pinochet. Promis est diplômé de l’Université de l’Arizona en arts médiatiques et journalisme et en 1997, il a déménagé à Los Angeles. Une fois Promis installé, il a commencé une carrière dans le journalisme musical qui verrait ses critiques, rétrospectives et autres articles similaires figurer dans des points de vente tels que All Music Guide et Billboard. Au cours de cette période, Promis a également commencé à apprendre à écrire et à composer des chansons au piano, ce qui l’a amené à devenir musicien à temps plein en 2008.



José Promis

Album “Canciones Del Mercado Negro”

Cabaret, Chansons et retour à une mémoire espagnole

Label Plaza Mayor Company Ltd

Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1679915146



Spotify : https://open.spotify.com/album/5o8zPTb9YkdCgbEFuLjruT



YouTube : https://youtu.be/pB_Pu_bCG00



Fanlinks : https://fanlink.to/iQjf



www.plazamayorcompany.com