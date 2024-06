musique



Diaspora



Cette œuvre du compositeur Michalis Andronikou et de la pianiste Katiana Georga nous emmène en Grèce, à Chypre, au Canada, en France et ailleurs, dans des voyages réels ou imaginaires. Le titre du CD s’inspire de l’éternel phénomène des migrations humaines, de la diaspora, de ses grands fruits culturels à travers le temps, mais aussi de la nostalgie douce-amère de l’immigré.



À partir de l’œuvre "Muses", les deux artistes ont créé un monde magique qui met en valeur l’expérience personnelle de la diaspora, dans une tentative de réapprocher l’essence primordiale de la beauté, dans un paysage onirique interculturel. La mythologie ne fait plus qu’un avec la réalité dans un voyage de vie et d’art, avec Jacques Dejean et la Plaza Mayor Company comme compagnons de route.



Ce voyage musical est dédié à toutes les populations de la diaspora et à toutes les victimes des guerres à travers le temps.





Katiana Georga



Née à Athènes, en Grèce, Katiana Georga est une pianiste et musicologue qui vit à Paris depuis 2000. Elle a étudié en Grèce, en Angleterre et en France, et - en tant que lauréate de nombreux concours internationaux - elle s’est produite en France, à Monaco, en Allemagne, en Grèce, en Italie et au Maroc. "Diaspora" est le quatrième CD qu’elle a enregistré.





Michalis Andronikou



Michalis Andronikou est un compositeur, musicologue et chercheur chypriote grec canadien, résidant actuellement à Calgary, en Alberta, au Canada. Il est titulaire d’un doctorat en composition de l’Université de Calgary. Sa musique a été jouée, diffusée, enregistrée et publiée dans plus de vingt pays à travers le monde.

Katiana Georga - "Diaspora"

Music composed by Michalis Andronikou

Performed by Katiana Georga

Label Plaza Mayor Company Ltd



Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1744333551



Spotify https://open.spotify.com/intl-fr/album/1N4tJn1RpFxpYnkCMEc8fM



YouTube https://youtu.be/T1yaL5VL-QA



Cd Physical disponible sur https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/diaspora-katiana-georga-album-cd

www.plazamayorcompany.com