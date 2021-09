musique







Les deux musiciens puisent leurs talents dans des parcours distingués :



- Cyril Morin est un compositeur membre de la Motion Picture Académie, maintes fois récompensé avec plusieurs nominations aux World Soundtrack, Jerry Goldsmith Awards et European Film Awards.



- William Lecomte a remporté le Premier Prix du Compositeur et du Meilleur Groupe au Festival de Jazz de La Défense 1988 à Paris et le prix de l'album "Django d'or" en tant qu'arrangeur et pianiste ainsi qu'une nomination aux "Victoires de la musique".



Leur musique affiche une gamme éclectique d'influences, utilisant de nombreux éléments différents des bandes originales récentes de Cyril Morin (Frontiers, Last Film Show) et des albums solos (New Dawn, Ayurveda). Le style va du minimalisme à un mélange complexe de pianos superposés montrant la virtuosité de deux musiciens à leur apogée créative.



Plus qu'un simple duo, l'album a été joué en direct puis traité et mixé dans un environnement virtuel, utilisant une combinaison de pièces et de distances virtuelles. Le résultat est un voyage musical révélateur dans lequel les sons vont et viennent dans des directions inexplorées, formant une palette sonore intrigante pour l'auditeur.

Track list:



1- Frontiers (Piano version)

2- Meeting in Paris (Piano version)

3- You’re my best enemy (Piano version)

04- Eva is far away (Piano version)

05- Uptight morning (Piano version)

06- The last Film Show (Piano version)

07- Nothing else than winning (Piano version)

08- Feeling the path (Piano version)

09- I’m there for you (Piano version)

10- Song for Leo (Piano version)

11- The art of energy (Piano version)

12- In love – sad (Piano version)

Presse sur les albums précédents de Cyril Morin :



"Un compositeur, producteur et musicien de film à succès" (Variety)

"Aux talents multiples..." (Première)

"La musique de Cyril nous emmène à des années lumières" (Unlimited Pop)

"...Intrigant et très imaginatif..." (Vogue)

"Un compositeur original et inspiré..." (Trax)

"Morin a capturé l'essence de ce qui a rendu son style génial" (S.C.L. Mag)

"Partition merveilleusement variée et évocatrice du compositeur français Cyril Morin..." (The Hollywood Reporter)

Autres albums de Cyril Morin sortis en 2021:

Last Film Show (nouveauté) , Zaina (nouvelle édition)

Valley of Flowers (nouvelle édition)



Documentaires sur Cyril Morin:

Decades (2021)

Art of Soundtrack (2014)



https://vimeo.com/293217831

http://cyrilmorin.net