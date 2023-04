musique



Créatif pour la musique de film, Alejandro Karo, essaie une nouvelle forme d’expression, un message personnel, une composition personnelle comme une partition pour une vie.



""hom" est mon nouvel album pour piano solo, avant d’écrire mon dernier album "MARK" j’ai eu l’idée d’avoir deux albums différents, un avec piano, cordes, synthétiseurs, et un autre de morceaux de piano solo, quand j’ai fini "MARK", j’ai commencé à écrire "hom". Cette nouvelle musique pour moi est comme la paix, parce que je veux que cette musique soit comme quand vous êtes à la maison, et que vous ressentez cette paix dans votre espace, votre abri. Alejandro Karo.



Alejandro Karo a créé la musique de plusieurs longs métrages et courts métrages sélectionnés dans de nombreux festivals.



hom

by Alejandro Karo

Musique de Film et sensation de piano classique

Label Plaza Mayor Company Ltd

