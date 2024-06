musique



Mal, également connu sous le nom de "Mal des primitifs", pseudonyme de Paul Bradley Couling (Llanfrechfa, 27 février 1944), est un chanteur et acteur britannique qui a obtenu la nationalité italienne en 1989.

Après ses premiers pas en Grande-Bretagne, c’est en Italie qu’il a trouvé un grand succès. À la fin de 1965, il était l’un des artistes phares du "Piper" à Rome, le lieu le plus branché de ces années-là pour le beat italien.

Après d’innombrables disques à succès (même dans le monde de l’enfance, grâce à la chanson thème de la série télévisée "Furia") et après de nombreux festivals de Sanremo (la plus importante émission de télévision musicale italienne), en signe de gratitude pour les origines de son succès, Mal a sorti en 2019 l’album "Grazie Piper ! (Merci piper !)", accompagné d’un clip vidéo entièrement tourné à l’intérieur du lieu historique romain.



Aujourd’hui, cinq ans après sa dernière sortie, à l’occasion de son 80e anniversaire, Mal a décidé de s’offrir un livre et un tout nouveau vinyle, au titre prophétique : "I’m Still Singing" (Clodio Management - Plaza Mayor Company), un album de titres inédits contenant onze chansons, pour la plupart écrites par Mal lui-même.

I'M STILL SINGING - MAL

Mal a magic voice from The Primitives

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital & Vinyl Limited Edition

