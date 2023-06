musique







"Après l'enregistrement du trompettiste Bob Tinker, je retourne au studio du Garage, 2 ans ont passé et le maître des lieux y a peaufiné ses équipements et modifié nos placements dans les 5 cabines d'enregistrements, cet endroit devient de plus en plus confortable pour les artistes que nous sommes.



La 1ère fois que j'ai accompagné Sylvia Howard j'ai été frappé par l'émotion qu'elle transmet au public au travers des chansons qu'elle interprète. Après plusieurs expériences, je me décide à lui proposer un enregistrement avec un “line up” adapté à ce terrain : les standards, mais avec une approche plus contemporaine.



Je remercie donc chaleureusement Sylvia et l'équipe de musiciens d'avoir accepté ce challenge.



Quelques arrangements originaux d'Olivier Hutman, le reste en approche collégiale et notre ingé-son Marc Gilbert se pique au jeu du mixage et envoie le tout pour mastering à Serge Babkine.



La création graphique revient au studio Zone-Ouest et Plaza Mayor répond présent pour l'édition et la diffusion.



Un belle aventure humaine cet enregistrement.", José Fallot





A propos de Sylvia Howard



Sylvia Howard est née à Indianapolis, Indiana (États-Unis) et a été élevé à Los Angeles, en Californie. Sa carrière musicale débute à Phoenix, en Arizona, lorsqu'elle est invitée à assister à un concert de son amie et mentor, Margo Reed. Pendant son séjour en Arizona, Sylvia fréquente alors plusieurs clubs de jazz locaux et participe au “Community Theatre”. En 1990, elle remporte le trophée du meilleur talent et du meilleur modèle lors du concours "Ms. Black Arizona".



Peu de temps après, rêvant d'élargir ses horizons, lorsqu'un contrat avec l'hôtel Westin Plaza de Singapour lui est proposé, son aventure internationale commence! Sylvia se produit de Singapour à l'Indonésie, de Hong Kong à la Thaïlande, en passant par la Malaisie, les Philippines, la Tunisie et Dubaï. Après plus de dix ans passés en Asie du Sud-Est, son envie de se produire ailleurs la mène en Europe. Elle vit maintenant à Paris, en France.





Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1687275332



Spotify https://open.spotify.com/album/6Ryo0qXZkJMASZxQQdBkpq



YouTube https://youtu.be/5H97kL6xRGU



Fanlinks https://fanlink.to/i57em



www.plazamayorcompany.com