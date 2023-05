musique







C'est une initiation à la musique jazz par la reprise des mélodies connues de la chanson française qui vous est proposée par le trio MaMaMi Ah. Un livre ouvert et amusé sur le monde jazz et un refrain de la chanson francaise qui vient et ne s’oublie pas.

Assis dans un fauteuil un café à la main c’est là que les idées viennent. Une impression, un souvenir, une personne proche, un animal familier et la composition s’épanouit. Parfois le morceau résiste longtemps avant de trouver sa forme définitive d’autres fois il coule sans entrave. Le concept est de créer une musique à la fois complexe et accessible.

Formé en 2018 le groupe MaMaMi Ah a déjà exploré un vaste répertoire, des standards du jazz au classiques de Disney en passant par la chanson française.

À travers ces expériences le trio a su développer une solide cohésion et une belle complicité. Ils interprètent leurs compositions sans artifice et avec talent et élégance.

Label Plaza Mayor Company Ltd

1 - L'oeil du chat (04:05)

2 - Douctouyre (06:20)

3 - Le friton (05:45)

4 - Baby'Lone (05:41)

5 - Pour l'instant (05:09)

6 - Bach'n Bola (06:48)

7 - Javotte (06:12)

8 - Samba de Krikri (04:04)

9 - Sampatwo (08:18)

