"Créatif pour la musique de film, Alejandro Karo, essaie une nouvelle forme d’expression, un message personnel, une composition personnelle comme une partition pour une vie. Sur 11 titres, du même nom, vous avez du violoncelle, des cordes et différentes figures d’un nouveau talent a decouvrir."

Lydia Braoude

"Pour moi, en tant que compositeur de musique de film, il est important de réaliser ce type de projets personnels, car la façon de travailler et de produire cette musique est différente de la façon dont vous travaillez normalement de la musique pour un film. Ce nouvel album, en plus d’être un rêve que j’ai depuis longtemps, c’est un cadeau pour moi en tant que compositeur, car dans MARK je peux faire de la musique qui est très personnelle et que j’apprécie vraiment."

Alejandro Karo

Alejandro Karo

Album MARK

Emotion et Melodie….

Label Plaza Mayor Company Ltd

Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1631106675



Spotify https://open.spotify.com/album/7eITZWGR92qljkLfYefEP9



YouTube https://youtu.be/-Vyhyguo1c0



www.plazamayorcompany.com