Tout un Fujiyama d’emotion



Masae Gimbayashi est un volcan de poesie et de flânerie entre Chick Corea et Claude Debussy. Tout un monde qui s’invite sous les doigts de cette pianiste des rives Japonaise aux cotes Francaise.



Un guest Hirokazu Ishida, est venu illuminer des compositions originales et de nouvelles interpretations. Masaé avec son dernier album, est l’éclosion d’une promesse occidentale par un syncrétisme apportant notion nouvelle riche d’une consécration, de la carrière de l’Artiste. Le chemin emprunté par Masae est fait de discrétion, de choix mûris, dans une approche musicale étonnante par sa méthode, donnant l’envie de s’immerger dans la vie des compositeurs, afin de comprendre les sens des œuvres…





A propos de Masaé Gimbayashi



Masaé Gimbayashi-Barbotte est une pianiste d’origine japonaise qui s’est installée en France, il y a plus de vingt ans. Fille du grand poète de Haïku son influence est portée par la poésie et la musique qui vont de pair.

MASAE GIMBAYASHI - "Odyssey"

Guest Hirokazu Ishida

Label Plaza Mayor Company Ltd

Distribution The Orchard – Sony Music



1 - Theme Sakurada

“Children’s songs - Chick Corea

7 - Mininmal Zen

15 - Bleu Tranquille

16 - Improvisations

Au total 26 Titres d’interpretations et d’improvisations.



Concerts :

2023/4/30 Nagoya Doxy with Takarako Tomita, Hirokazu Ishida 19:00

2023/5/02 Yokohama Airegin with Hirokazu Ishida 19:00

2023/5/06 Tokyo Takagi klavier Shoto salon 17:00

2023/5/13 Cuy-St-Fiacre, festival de Pierre en lumière

2023/6/10 Beauvais, le Tongaso with Hirokazu Ishida, trio Mamamiah 21:00

2023/6/17 Rouen, Rouen piano with Hirokazu Ishida, trio Mamamiah 19:30

2023/7/02 Paris, Théâtre île Saint Louis with Hirokazu Ishida 15:00 invitée Maria Moreno



