Une nouvelle musique Latine



Très intime, cet album de guitare solo est une balade émouvante à travers des morceaux doux et intenses.



Le voyage d’une vie... des hauts mais aussi des bas, des couleurs et des textures qui portent, accompagné sur certains titres par des voix sublimes comme celles d’Alvina Lanselle et Sheilah Cuffy.

Guitariste et compositeur, Diego Lipnizky est né à Buenos Aires en 1983. À l’âge de 7 ans, il arrive à Madrid et commence à étudier la guitare moderne. Adolescent, il entre à l’école de musique « Escuela de Música Creativa » à Madrid où il a obtenu sa licence professionnelle.



Diego prend des leçons de grands maîtres tels que Ramon Paús, Joaquín Chacón, Jorge Cariglino, Alejandro Roman, Eva Gancedo, Andy Philips, Miguel Blanco ou Yayo Morales.

DIEGO LIPY -Album PAUSA

Label Plaza Mayor Company Ltd

Cd Digital & Cd Physical Limited Edition

01 Pausa – 02:47

02 Luna – 02:11

03 Bossa En Mi – 02:31

04 Lonely Trip – 04:36

05 A Tu Lado – 02:42

06 Maïa – 02:25

07 Corriendo detrás – 02:56

08 Ma belle étoile – 01:29

09 You Are There (feat Sheilah Cuffy) – 05:23

10 Canci ón para un ni ño enfadado – 03:36

11 The Caregiver – 03:02

12 For All Of You – 02:40

Diego Lipnizky (Acoustic Guitar and compositions)

