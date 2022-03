musique







JOSE PROMIS est un auteur-compositeur-interprète américano-chilien, fils du célèbre professeur de littérature chilien José Promis.



Son premier album éponyme est sorti en 2005 et a révélé que Promis était déjà influencé par la méthode de la chanson Français et la structure de la musique pop adulte, mais il y avait un élément résolument lo-fi au long player. Le deuxième album de Promis, Promis 2 (2007), a découvert d’autres pierres de touche sonores qui comprenaient de la musique classique, gothique, méditerranéenne et balkanique.



Dans une critique de Promis 2, le critique Leonard Lair a fait remarquer à propos de l’album: "Promis 2 est un album trop long pour prendre en une seule séance, mais dans l’ensemble, ce sont les chansons plus lentes et plus subtiles qui devraient assurer à Promis un avenir au-delà de la réputation d’un showman."



À partir de 2008, Promis a fait équipe avec le producteur britannique Ian Matthews à Los Angeles, qui a produit le troisième album Promis III. Matthews deviendra un partenaire musical tout au long de sa carrière. L’idée de base de cet album était de combiner les chansons de Promis avec la production électronique, en mettant les chansons de Promis au son plus sombre du synthétiseur.

Jose Promis – Album "Promises"

Label Plaza Mayor Company Ltd



