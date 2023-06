musique

Un temps de Renaissance…

Nous avons commencé à travailler ensemble sur une pièce pour luth Renaissance intitulée "Hommage à Francesco da Milano" et une pièce a apporté l’autre si naturellement, que nous avons décidé de travailler ensemble sur un projet plus important; un album intitulé "The Strings of My Soul". Dans ce voyage, nous avons eu la chance d’avoir Jacques Dejean et Plaza Mayor Company comme compagnons de route et supporters. Nous sommes également reconnaissants pour la participation d’Oleg Boyko à la Suite latine pour deux guitares Nous espérons que vous apprécierez ce voyage musical avec nous et le partagerez avec vos amis.





Michalis and Ieva

Ieva Baltmiskyte est un guitariste, luthiste et compositeur lituanien actuellement basé à Bruxelles. Ieva est titulaire de quatre diplômes en interprétation de la guitare, musique ancienne et pédagogie musicale - de l’Académie lituanienne de musique et de théâtre, où elle a étudié avec Julius Kurauskas, et du Conservatoire royal de Bruxelles où elle a étudié sous la direction de musiciens de renommée internationale, Antigoni Goni et Xavier Diaz Lattore

Michalis Andronikou est un compositeur et musicologue résidant actuellement à Calgary, AB. Il est titulaire d’un doctorat en composition de l’Université de Calgary. Il a obtenu son baccalauréat et son master intégré

Oleg Boyko est un guitariste classique et compositeur né à Marioupol. Il a étudié au Collège de musique de Tchernihiv et à l’Académie nationale de musique d’Ukraine, avec le professeur Nikolaj Mihajlenko. Il a également effectué ses recherches de troisième cycle au Conservatoire S. Cecilia de Rome et à l’Université de musique et des arts du spectacle de Francfort.

"The Strings of My Soul"

Music composed by Michalis Andronikou

Performer Ieva Baltmiskyte

Label Plaza Mayor Company Ltd

Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/1686368229

Spotify https://open.spotify.com/album/21J2TRqa1Y3gab3FCaX6B8

YouTube https://youtu.be/K8Wh2Dt1eT0

Fanlinks https://fanlink.to/i4uw

www.plazamayorcompany.com