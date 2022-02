musique



Une voix parmi les Voix



Bienvenue dans le monde artistique de Greg Haye découvrir cet artiste atypique, sensible et généreux avec un parcours peu ordinaire (inspiré par David Bowie, Cat Stevens ou encore Sting, Neil Young, Ed Sheeran ou Ronan Keating)…

Une voix parmi des Voix, voilà comment il se décrit. Son premier objectif devenir footballeur pro mais la santé (ou le destin) lui fit arrêter cette carrière pourtant prometteuse dont il garde une force mentale ce qui lui permet de passer les épreuves.

S’il fallait faire resonner les mots, tendre les émotions comme des flèches enflammées, c’est fait. S’il fallait s’orner d’étoiles sous le ciel étoilée, on a trouvé.



Greg Haye est un merveilleux voyageur d’horizon et de profondeurs. Des mots a la rythmique il y a tout ce San Francisco aurait pu nous donner. L’Ile de White pourrait ressusciter et les paradis bleus trouverait de l’écho. Nous sommes dans les imperfections de la modernité et de la technologie sans oublier les belles âmes poétiques. Greg Have est un de ses rêveurs aventuriers.

Greg Haye – Album "Travel"

Label Plaza Mayor Company Ltd



- 01 – Angels

- 02 – Bonne voie

- 03 – Happyness

- 04 – Insomnie

- 05 – My Everything

- 06 – N'Attend plus

- 07 – Time for a Queen

- 08 – Travel

- 09 – Cri du coeur

- 10 – Father Son

Apple Music https://itunes.apple.com/album/id/

Spotify https://open.spotify.com/album/

YouTube https://youtu.be/64iWSW2Y6Y0

www.plazamayorcompany.com