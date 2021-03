musique

Polychromes est un duo formé à la maison durant le deuxième confinement, quelque part dans le sud de la France, autour d'une envie de créer ensemble une chanson, pour le plaisir. De fil en aiguille, 12 morceaux sont sortis du chapeau magique, et sont présentés dans l'album "Your dream" dans l'ordre de leur création.



Stéphane Sassi a reconstitué en studio l'atmosphère d'une musique live, naviguant entre les harmonies, les rifs et les solos avec élégance et sobriété. Ses compositions sortent ici de son répertoire habituel de jazzman et se tournent vers une ambiance pop-rock, mêlée d'une lampée de folk, d'une pincée de jazz et d'une touche de soul, alternant une énergie communicative et des ballades tout en douceur... Les paroles écrites et chantées par Isabelle Monférier ont été inspirées par les thèmes musicaux inventés par Stéphane, chacun exprimant une émotion différente. Elles sont parfois traversées par des questionnements liés à la période actuelle, entre légèreté et gravité. Mais ce disque est nourri de la joie de créer et de partager une musique et des mots qui sont avant tout un hommage à la vie, dans un tourbillon de couleurs, qu'elles soient lumineuses ou plus sombres... Polychrome.



Stéphane Sassi est un pianiste et compositeur au parcours marqué par le jazz et les musiques actuelles. Il s'est aussi intéressé à l'instrumentation préparée avec l'invention du "Piano Paille", à l'illustration sonore et à la musique à l'image ou musique de film. Il a également produit une vingtaine d'albums.



Isabelle Monférier est plasticienne et passionnée de musique. Elle s'est nourrie des musiques afro-américaines: blues, jazz, soul et gospel qui influencent son chant. Elle pratique également l'improvisation au sein d'un "Circle songs" depuis quelques années.

POLYCHROMES - Album “Your Dream”

By Stephane Sassi & Isabelle Monferier

Cd Digital & Cd Physical

Label Plaza Mayor Company Ltd



