Un album pop-intimiste



Le désir d’exprimer par la musique l’imaginaire d’une jeunesse en mémoire. Une rencontre musicale qui aborde des sujets tels que la liberté, le voyage, l’expression et l’amour. Accompagné de sa guitare ou d’un piano, il met en avant un style pur et brut. "Écrire en français est une vraie envie, la partager sur scène encore plus". L’envie de composer des mélodies, de dérouler le fil jusqu’à ce qu’il atteigne son premier projet : celui d’une création musicale.



"À 30 ans, l’envie de créer et de performer est devenue une partie essentielle de ma vie. Adolescent, je cherchais un moyen de m’exprimer, alors j’ai commencé à aller au théâtre très jeune, puis aux comédies musicales, où j’ai appris à chanter un peu. Voir des musiciens jouer et chanter m’a fait rêver. Autodidacte, j’ai appris à jouer de la guitare tout seul, et j’ai essayé de composer des mélodies, mais elles sont restées dans les tiroirs de ma chambre. Mes études m’ont permis de jouer avec un groupe de reprises. J’ai joué de la guitare sur scène devant un public qui m’écoutait, et le temps a été suspendu. J’ai déménagé en Touraine il y a quatre ans. C’est alors que j’ai appris à jouer du piano et que j’ai commencé à composer.



"Ce qui a déclenché le processus de création, c’est une rencontre dans un studio à Tours. J’y suis allé pour enregistrer une composition. À partir de ce moment, l’envie d’écrire des chansons en français émerge... J’ai voulu m’exprimer dans mes rencontres, le besoin d’évasion, l’amour et ses complexités, les émotions enfouies... Je suis retourné au studio pour faire une démo. J’ai rencontré des musiciens pour les répétitions, un batteur et un bassiste. Je suis également rejoint par un ami trompettiste qui me soutient dans ce projet malgré la distance. Et je peaufine les paroles avec un co-auteur. Chez concept prod, l’ingénieur du son du studio de Tours m’a invité à produire ce premier album. Après trois ans de travail, la batterie, la basse, les pianos, les guitares, les cuivres et le chant ont été enregistrés. Les chansons ont été mixées à Tours. Puis masterisé au studio globe audio à Bordeaux. L’album "Quelque part" est né". Alexis.

"Quelque part", Alexis

Premier single "Tout va bien"

Desordre Emotionnel

Label Plaza Mayor Company Ltd

CD Digital / CD Physical Limited Edition



Apple Music : https://itunes.apple.com/album/id/1725799579



Spotify : https://open.spotify.com/album/6wb1Ml8s8vM9SYiEIdfYej



Youtube : https://youtu.be/S5p2FZ6EcJQ



Fanlinks : https://fanlink.to/u8zr



CD Physical Store : https://www.cdandvinyl.cdetvinyle.fr/products/quelque-part-alexis-album-cd

