Shockwave 2044, c’est la rencontre d'un album de musique électronique et d’une bande originale. Celle d'un film imaginaire, une série B fantastique sortie des années 80, un genre que j'affectionne.



Shockwave 2044, c'est aussi la rencontre de styles musicaux qui me sont chers: l'électronique retro des années 80 (les BO de John Carpenter, celles d'Harold Faltermeyer, de Brad Fiedel, Giorgio Moroder, la musique de Tangerine Dream, Vangelis, Jean-Michel Jarre), le sound design et la musique de films contemporains (Hans Zimmer...), et la musique de film orchestrale (Michael Giacchino, Elliot Goldenthal…).



Ces styles musicaux ont inspiré la palette sonore que j'ai utilisé: les sons vintage des synthés analogiques des années 80, ceux, modernes et évolutifs propres au sound design contemporain et des samples orchestraux (cordes, cuivres et voix).



Cet album a été produit avec le soutien du Centre National de la Musique.

SHOCKWAVE 2044

Musique de Maximilien MATHEVON

Label Plaza Mayor Company Ltd

Maximlien Mathevon

01 – At the Beginning – 05:12

02 – Pulse’s Cosmic Trip – 04:24

03 – Detecting The Pulse – 03:42

04 – The Shockwave – 06:07

05 – Wasteland – 09:27

06 – A Survivor – 04:30

07 – Hybrids – 04:11

08 – Together Means Hope – 03:51

09 – Travel To Safety – 06:26

10 – Ambush – 03:45

11 – The Last Shelter – 04:32

12 – Preparing For Battle – 03:38

13 – The Last Stand – 07:32

14 – The Future Lies Ahead – 03:51

15 – Shockwave 2044 – 04:20

